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16 ilde hava bir anda değişecek! Meteoroloji'den sarı kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Marmara'nın batısı, Ege kıyıları ve Şanlıurfa çevresinde kuvvetli yağış beklenirken, güneydoğu kesimlerinde toz taşınımının etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Toplam 16 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

16 ilde hava bir anda değişecek! Meteoroloji'den sarı kodlu alarm
Nilgün Arabacı

Ekim ayının ortasında Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması beklenirken, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının da etkili olacağı tahmin ediliyor.

YURT GENELİNDE SAĞANAK YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağışların Marmara'nın batısı, Ege'nin kuzey kıyıları ile Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

16 ilde hava bir anda değişecek! Meteoroloji den sarı kodlu alarm 1

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Trakya'da ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

16 ilde hava bir anda değişecek! Meteoroloji den sarı kodlu alarm 2

3 BÖLGEDE KUVVETLİ YAĞIŞ VAR

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre bugün ve gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı yapılan bölgeler şöyle:

Marmara'nın batısı: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleri

Ege kıyıları: İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa'nın batı ilçeleri

Güneydoğu Anadolu: Şanlıurfa çevreleri

Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

16 ilde hava bir anda değişecek! Meteoroloji den sarı kodlu alarm 3

GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLACAK

Yurdun güneydoğu kesimlerinde etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının öğle saatlerine kadar Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde devam etmesi bekleniyor.

Toz taşınımının bazı bölgelerde yer yer yoğunlaşabileceği belirtilirken, hava kalitesinde düşüş, yağış görülen yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

16 ilde hava bir anda değişecek! Meteoroloji den sarı kodlu alarm 4

16 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Yetkililer, kuvvetli yağış ve toz taşınımının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmesini ve gerekli önlemleri almasını tavsiye ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre kuvvetli sağanak ve toz taşınımı beklentisi nedeniyle sarı kodlu uyarı yapılan 16 il şöyle:

Adıyaman

Balıkesir

Çanakkale

Diyarbakır

Edirne

Elazığ

Gaziantep

İzmir

Kırklareli

Malatya

Manisa

Mardin

Tekirdağ

Şanlıurfa

Batman

Kilis

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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