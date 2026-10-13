HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Son seçim anketi! Fon skandalı soruldu, Mansur Yavaş'ın istifası dengeleri değiştirdi

Türkiye'nin konuştuğu fon skandalı son seçim anketinde soruldu. Elde edilen sonuçlar dikkat çekerken, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesi ve olası cumhurbaşkanı adaylığı da ankette karşılık buldu. Partilerin son oy oranları da anket sonuçlarına yansırken, MHP ve Anahtar Parti'nin oy oranları da çok konuşuldu.

Son seçim anketi! Fon skandalı soruldu, Mansur Yavaş'ın istifası dengeleri değiştirdi
Devrim Karadağ

AREA Araştırma Şirketi’nin 5-9 Ekim tarihleri arasında 26 il ve 87 ilçede 2 bin 50 kişiyle gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırması, siyasetteki fay hatlarını sarsacak sonuçları ortaya koydu. Fon soygunu tartışmalarından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifasına ve olası cumhurbaşkanlığı adaylığına kadar pek çok başlıkta seçmenin nabzı tutuldu.

FON SORUŞTURMASI ANKETE GİRDİ

Nefes Gazetesi'nden Aytunç Erkin'in haberine göre; söz konusu anketteki katılımcıların fon soruşturmasıyla ilgili temkinli olduğu ortaya konuldu:

"Haksız kazançların geri alınıp mağdurlara iade edileceğine inanıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların %61,9’u "Hayır" yanıtını verirken, %29,2’si "Evet" dedi.

Son seçim anketi! Fon skandalı soruldu, Mansur Yavaş ın istifası dengeleri değiştirdi 1

MANSUR YAVAŞ'IN CHP'DEN İSTİFASI

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa ederek yoluna bağımsız devam etme kararı da ankette soruldu.

Katılımcıların %56,7’si istifayı "olumlu" karşılarken, "olumsuz" görenlerin oranı %24,7'de kaldı.

Yavaş’ın istifasına en büyük olumlu tepki %73,8 ile YENİ Parti seçmeninden geldi.

YAVAŞ'IN BUNDAN SONRAKİ YOLU

Seçmenin %35’i Yavaş’ın "bağımsız kalması gerektiğini" savunurken, %34,9’luk kesim fikir belirtmedi.

Son seçim anketi! Fon skandalı soruldu, Mansur Yavaş ın istifası dengeleri değiştirdi 2

AK PARTİLİLERİN %25,6’SI YAVAŞ’I KENDİ PARTİLERİNDE GÖRMEK İSTİYOR

YENİ Partililerin %48,4’ü, AK Partililerin %25,6’sı Yavaş’ı kendi partilerinde görmek istediğini ifade ederken; CHP seçmeninin yalnızca %12,3’ü "CHP’ye dönmelidir" görüşünü belirtti.

Son seçim anketi! Fon skandalı soruldu, Mansur Yavaş ın istifası dengeleri değiştirdi 3

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINDA SEÇMEN BÖLÜNDÜ

Mansur Yavaş’ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ve izleyeceği yola ilişkin seçenekler siyasi tablonun karmaşıklığını gözler önüne serdi.

Buna göre;

'aday olmamlalıdır' diyenler yüzde 27,4; 'bağımsız aday olmalıdır' diyeneler yüzde 23,4; 'muhalefetin ortak adayı olmalıdır' diyenler yüzde 12,9; 'Yeni Parti'nin adayı olmalıdır' diyenler yüzde 10,3; 'milliyetçi partilerin ortak adayı olmalıdır' diyenler yüzde 7,7; 'fikrim yok' diyenlerin oranı ise yüzde 18,3 olarak çıktı.

Son seçim anketi! Fon skandalı soruldu, Mansur Yavaş ın istifası dengeleri değiştirdi 4

ADAY OLURSA OY VERİR MİSİNİZ?

"Mansur Yavaş aday olursa oy verir misiniz?" sorusuna %42,2 "Veririm", %42,0 "Vermem" yanıtını verdi. %15,8'lik kararsız kitlesiyle birlikte seçmenin başa baş bir kararsızlık yaşadığı göze çarpıyor.

SON SEÇİM ANKETİNE GÖRE PARTİLERİN OY ORANI

AK Parti %30,7 ile birinciliğini korurken, YENİ Parti %23,4 ile ikinci parti konumunda.

Sıralamayı İYİ Parti (%7,4), DEM Parti (%7,1) ve CHP (%7,0) takip ediyor.

'MHP BARAJ ALTI İDDİASI, ANAHTAR PARTİ DİKKAT ÇEKİYOR

MHP %6,6 ile baraj altında kalırken, Anahtar Parti %5,9 ile çıkışını sürdürüyor.

Toplam seçmendeki kararsız oranı ise %23,5 ile dikkat çekici boyutta.

Son seçim anketi! Fon skandalı soruldu, Mansur Yavaş ın istifası dengeleri değiştirdi 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DHKP-C'ye operasyon! Birçok ilde harekete geçildiDHKP-C'ye operasyon! Birçok ilde harekete geçildi
12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler!12 yaşındaki çocuğa kolonya döküp ateşe verdiler!

Anahtar Kelimeler:
seçim anketi Mansur Yavaş fon soruşturması
En Çok Okunan Haberler
Riyad'da peş peşe 3 patlama! Balistik füze alarmı

Riyad'da peş peşe 3 patlama! Balistik füze alarmı

Köyde silahlı katliam: Aynı aileden 4 kişi öldürüldü

Köyde silahlı katliam: Aynı aileden 4 kişi öldürüldü

Sidiki Cherif'ten rüya performans! Premier Lig'de hesabı açtı

Sidiki Cherif'ten rüya performans! Premier Lig'de hesabı açtı

Çeşme'deki evi gündem oldu! Marina manzarası mest etti

Çeşme'deki evi gündem oldu! Marina manzarası mest etti

20-21 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayınlandı!

20-21 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu yayınlandı!

14 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu: Apple Airpods kulaklık geliyor

14 Ekim ŞOK Aktüel Kataloğu: Apple Airpods kulaklık geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.