Son seçim anketi! Fon skandalı soruldu, Mansur Yavaş'ın istifası dengeleri değiştirdi

AREA Araştırma Şirketi’nin 5-9 Ekim tarihleri arasında 26 il ve 87 ilçede 2 bin 50 kişiyle gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırması, siyasetteki fay hatlarını sarsacak sonuçları ortaya koydu. Fon soygunu tartışmalarından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifasına ve olası cumhurbaşkanlığı adaylığına kadar pek çok başlıkta seçmenin nabzı tutuldu.
Nefes Gazetesi'nden Aytunç Erkin'in haberine göre; söz konusu anketteki katılımcıların fon soruşturmasıyla ilgili temkinli olduğu ortaya konuldu:
"Haksız kazançların geri alınıp mağdurlara iade edileceğine inanıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların %61,9’u "Hayır" yanıtını verirken, %29,2’si "Evet" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa ederek yoluna bağımsız devam etme kararı da ankette soruldu.
Katılımcıların %56,7’si istifayı "olumlu" karşılarken, "olumsuz" görenlerin oranı %24,7'de kaldı.
Yavaş’ın istifasına en büyük olumlu tepki %73,8 ile YENİ Parti seçmeninden geldi.
Seçmenin %35’i Yavaş’ın "bağımsız kalması gerektiğini" savunurken, %34,9’luk kesim fikir belirtmedi.
YENİ Partililerin %48,4’ü, AK Partililerin %25,6’sı Yavaş’ı kendi partilerinde görmek istediğini ifade ederken; CHP seçmeninin yalnızca %12,3’ü "CHP’ye dönmelidir" görüşünü belirtti.
Mansur Yavaş’ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ve izleyeceği yola ilişkin seçenekler siyasi tablonun karmaşıklığını gözler önüne serdi.
Buna göre;
'aday olmamlalıdır' diyenler yüzde 27,4; 'bağımsız aday olmalıdır' diyeneler yüzde 23,4; 'muhalefetin ortak adayı olmalıdır' diyenler yüzde 12,9; 'Yeni Parti'nin adayı olmalıdır' diyenler yüzde 10,3; 'milliyetçi partilerin ortak adayı olmalıdır' diyenler yüzde 7,7; 'fikrim yok' diyenlerin oranı ise yüzde 18,3 olarak çıktı.
"Mansur Yavaş aday olursa oy verir misiniz?" sorusuna %42,2 "Veririm", %42,0 "Vermem" yanıtını verdi. %15,8'lik kararsız kitlesiyle birlikte seçmenin başa baş bir kararsızlık yaşadığı göze çarpıyor.
AK Parti %30,7 ile birinciliğini korurken, YENİ Parti %23,4 ile ikinci parti konumunda.
Sıralamayı İYİ Parti (%7,4), DEM Parti (%7,1) ve CHP (%7,0) takip ediyor.
MHP %6,6 ile baraj altında kalırken, Anahtar Parti %5,9 ile çıkışını sürdürüyor.
Toplam seçmendeki kararsız oranı ise %23,5 ile dikkat çekici boyutta.