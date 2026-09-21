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Sevdiklerinizin güvenliği içi en ideal kamera sınırlı süreyle indirimde!
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Sevdiklerinizin güvenliği içi en ideal kamera sınırlı süreyle indirimde!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Gözünüz arkada kalmadan sevdiklerinizi, bebeğinizi veya evcil hayvanlarınızı dilediğiniz an kontrol etmek istemez misiniz? TP-Link Tapo C211; 360 derecelik geniş açılı dönüşü, çift yönlü ses aktarımı ve üstün gece görüşüyle evinizi koruma altına alıyor. Üstelik bu akıllı güvenlik çözümü şimdi indirimdeyken evinizin huzurunu güvenceye almak için harika bir zaman!

Evden uzaktayken aklınız hep evde kalıyor ve sürekli çocuğunuz veya patili dostunuz ne yapıyor diye endişeleniyorsanız TP-Link Tapo C211 kamera içinizi rahatlatıyor. 2K ultra net keskin görüntüsü, akıllı hareket takibi ve anlık bildirim özellikleriyle evinizin güvenliğini 7/24 cebinize getiren bu akıllı kamera bugüne özel kaçırılmayacak fırsatla sizleri bekliyor!

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Tapo TP-Link C211 2K 3MP Yatay ve Dikey Ev Güvenliği Wi-Fi Kamerası

Sevdiklerinizin güvenliği içi en ideal kamera sınırlı süreyle indirimde! 1

TP-Link Tapo C211, 2K 3MP yüksek çözünürlüklü lensiyle evinizin her köşesini kristal netliğinde kaydeder. 360° yatay ve dikey hareket kabiliyeti, akıllı hareket/kişi takibi ve 30 fite kadar net gece görüşü sunar. Çift yönlü ses özelliğiyle sevdiklerinizle anında konuşmanızı sağlarken 512 GB'a kadar microSD desteği ve gizlilik moduyla da güvenliğinizi en üst düzeye çıkarır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Görüntü kalitesi güzel, karşılıklı konuşma var. İhtiyacımı karşıladı."
  • "Kamerada Tapo'dan şaşmam ürünün değişik modelleri mevcut ve hepsini aynı uygulamada izlemek güzel."
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Bu içerik 13 Ekim 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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kamera
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