Bodrum'da 46 bin 200 sahte ABD doları ele geçirildi, 1 tutuklama

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri, sahte para ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekipler, M.Y.’nin piyasaya sahte dolar sürmeye yönelik hazırlık yaptığını belirledi. Harekete geçen polis ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 462 adet 100’lük banknot halinde toplam 46 bin 200 sahte ABD doları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır