Küçükçekmece'de 7 katlı binanın çatısında yangın

Yangın, saat 18.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Uğurlu Sokak’ta çıktı. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 7 katlı binanın çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Binanın çatısında hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

'YANGININ NEDEN ÇIKTIĞINI BİLMİYORUZ'

Mahallede yaşayan Okan Özdemir, "Yangın, yaklaşık bir buçuk saat önce çıktı. İtfaiye ekipleri hızlı geldi. Onların müdahalesi yangının yan binaya sıçramasını engelledi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan metruk binaydı, yıkıldı yıkılacaktı. Bizde vatandaşlar olarak yardıma geldik. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Yangın söndükten sonra tekrar alevleniyor. İnşallah kısa sürede söner" dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır