Ankara Abisi gözaltına mı alındı? Cem Özkök'le ilgili vahim iddialar sonrası açıklama geldi

Sosyal medya Ankara Abisi ve Cem Özkök'ü konuşuyor. Yardım videolarıyla milyonlarca takipçiye ulaşan Ankara Abisi olarak bilinen Yasin Oyanık'ın gözaltına alındığı iddia edildi. Kısa sürede gündem olan konu da adı geçen bir diğer fenomen de temizlik videolarıyla öne çıkan Cem Özkök oldu.

DUDAK UÇUKLATAN MEBLA

Sosyal medya kullanıcılarının yakından tanıdığı iki ismin şahsi banka hesapları ile kurdukları dernek yapıları üzerinden 2 milyar TL’yi aşan bir yasa dışı finans trafiği yönettikleri öne sürüldü. İddialara göre, hesaplar üzerinden aktarılan devasa kaynağın önemli bir kısmının yurt dışına kaçan illegal yapılara ait olduğu ileri sürüldü. Öte yandan soruşturmanın gizli yürütüldüğü de iddialar arasında. Henüz konuyla ilgili Ankara Abisi cephesinden bir açıklama gelmedi.

CEM ÖZKÖK'TEN İLK AÇIKLAMA

İddiaların merkezindeki Cem Özkök'e gözler çevrilmişken yeni bir gelişme yaşandı. Özkök 5,8 milyon takipçili hesabından açıklama yaptı.

Özkök şu ifadeleri kullandı;

Öncelikle Yasin'den hala henüz bir haber yok soranlar için. Sürekli takibimde. Dün açıkladığım gibi "kendi isteği üzerine" konuşma yetkimiz yok. sadece avukatı ve kendisinden açıklama bekliyoruz bizler de siz gibi.. dua etmeye devam. Bir şey paylaşmadın diyenlere de, daha doğrusu beni gerçekten anlayanlara da hep olduğu gibi yazmak istedim... Burası bazen beni yoruyor, evet. Kabuğuma çekiliyorum. Kendimi öyle iyileştiriyorum. Herkesin yası, herkesin kendini ifade etmesi farklıdır. Kimi yüksek sesle ortalıklarda haykırarak yapar kimi içine döner kimi sükunetle paylaşır... Ama herkes aynı olamaz. Şu zor günlerde bile herkes birbirine düştü, hakaretler, küfürler havalarda uçuşuyor. Şaşkınlık içinde izliyorum... hiçbir zaman bu kaosların içinde olmadım. Öyle bir yapım yok zaten. Ben hep tek başıma Rabbimin yardımıyla ayağa kalktım düştüğüm yerden. Böyle zamanlarda bir kez daha anlıyorum ki ben boşuna her şeyi geride bırakıp köye gelmemişim. Sessizlik, herkesten uzaklaşmak, kendi başıma kalmak, Rabbime sığınmak, teslimiyet ve tevekkül içinde biraz dünyadan uzaklaşmak iyi geliyor. İnsan bazen ne yaparsa yapsın konuşuluyor. Tanınmanın en kötü yanı sanırım işte görüyorsunuz... milyonlarca farklı bakış açısı, iyi insan, kötü insan... Bir adım atıyorsun başka yere çekiliyor, susuyorsun başka türlü yorumlanıyor, konuşuyorsun başka türlü, örnek oluyorsun başka türlü. Herkes kendi penceresinden bir şey söylüyor. Eskiden olsa bunların hepsine çok üzülür, belki günlerce kafama takardım. Şimdi ise çok şükür, teslimiyetin insana nasıl büyük bir güç verdiğini öğreniyorum. İşte o yüzden bazen sadece kendi kabuğuma çekilip dinlenmek istiyorum. Ne yazık ki arınmaya çalışsam da hala daha şu olaylarda bile "eskiden böyle değildi", "geçmişte şöyleydi" gibi vebal alan binlerce toksik insan içinde var olmaya iyi kalmaya çalışıyorum. Bu herkesin kaldıracağı bir şey değil inanın. Allah'ım o sabrı, teslimiyeti ve gücü verdi, veriyor şükürler olsun. Allah'a havale etmek en büyük gücüm.. ben çok sırtımdan bıçaklandım yedim hayatta şu yaşa kadar... dostlarım, ortağım, iş yaptıklarım... iyi niyetimi kullanan öyle çok oldu ki.. öyle üzüldüm öyle maddi manevi kayıplar yaşadım ki. Hepsi bir sınavdı. O yüzden daha güçlüyüm artık. Kimsenin de bunu aşağı çekmesine izin vermiyorum. Sınırları olan, mücadele veren bir adam olarak yoluma devam ediyorum Allah'ın izniyle.

Ben artık sizlerin tabiri ile "ünlü" olmak, konuşulmak, sürekli gündemde kalmak gibi şeylerin hiçbirini istemiyorum. Hayvanlarım olsun, toksik kimse olmasın etrafımda, cemaatten dostlarla camide sohbet edeyim, ne yiyeceğim bunları planlayayım, işimde nasıl daha başarılı olurum bunları düşüneyim... benim hayatım bu kadar. Alnımın akıyla helal şekilde mücadele verdiğim işletmem için emek vermemin, çalışıp sürekli üretmenin, aslanlar gibi son kuruşuna kadar vergisini veren bir vatandaş olmanın, daha bugüne kadar kullanmadığım bir şeyin reklamını yapmadığım ve bundan kazanç elde etmediğim için gururluyum ve şükür doluyum. Kul olarak toplum için kendim için ne yapabilirim bunların peşindeyim artık işim harici... Her şey gelip geçici şu hayatta... geriye sadece sevaplarımız hayırlarımız ibadetlerimiz kar kalacak yanımıza... Rabbim bana sosyal medyada büyük bir güç ve imkan nasip etti. Ben de elimden geldiğince bunu hayırda, iyilikte, birilerine vesile olmakta, belki bir insana cesaret vermekte, güzel olanı teşvik etmekte kullanmaya çalışıyorum. Bundan sonrası da niyetimle Rabbim arasında. Elbette seven olduğu kadar sevmeyen de olacak. Dua eden olduğu kadar eleştiren de. Bu hayatın bir gerçeği ve kabulüm. Peygamber Efendimiz (sav) dahi ne büyük imtihanlardan, ne ağır sözlerden ve zorluklardan geçti. Bizim sıkıntımız ne ki. Bugünümüze de hamdolsun, yaşadığımız her imtihana da elhamdülillah. Sadece bazen insan yoruluyor. O zaman da ben biraz içe dönüyorum. Ve artık öğrendim; her söze cevap vermek zorunda değilim, herkesin beni anlamasını sağlamak zorunda da değilim. İsteyen gider, isteyen gelir, isteyen sever, sevmez. Rabbim biliyor ya. Ben artık kendim, ailem ve topluma faydalı şeyler için yaşamak istiyorum, toksik hiçbir şeyin içinde olmak istemiyorum. Destekleyen, beni anlayan herkesten Allah razı olsun. Dualarda buluşmak üzere.

Sevgiyle Cem...