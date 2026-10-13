SON DAKİKA | MHP lideri Bahçeli'den Suudi Arabistan çıkışı: "Caydırıcı imkanlar kullanılmalı"

Son dakika. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TBMM'deki partisinin grup toplantısında iç ve dış siyasete dair önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
- Geçtiğimiz hafta içinde milletçe her birimiz üzüntüye sevk eden kazalar yaşanmıştır İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir binanın iki katının çökmesi sonucu 5 kişi vefat ederken 11 kişide yaralanmıştır. Kentsel dönüşüm seferberliği tamamlanmalı. Manisa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum.
- Ülkemiz dünyanın buluşma ve uzlaşma adresidir. Dünya Türkiye'nin kudretini biliyor.
- Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle atılmaya devam edecektir. Aynı zamanda terörsüz bölge yolunda önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde ise İsrail'in saldırganlıkları devam etmektedir, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlar İsrail barbarlığının geldiği seviyesini göstermektedir.
SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK HUSİLERİN SALDIRILARI
- Husi saldırılarına göz yumamayız. Müttefik olarak Suudi Arabistan'ın yanındayız. Ne gerekiyorsa da onu yaparız, diplomasi yetmiyorsa caydırıcı imkanlar kullanılmalıdır. Suudi Arabistan'a her türlü destek verilmeli. Daha fazla müslüman kanı akmamalıdır. İslam dünyası bir ve bütün olmalı, kardeş kavgası bir an önce son bulmalıdır.
- Yunanistan'ın İsrail'e güvenmesi yanlış, Arzumuz Yunanistan'ın husumetlerden uzaklaşmasıdır. Türkiye'nin korkmayacağını bilmeliler.
"KURUMLARIMIZA VE ADALETE GÜVENİYORUZ"
- Türkiye güçlendikçe, kardeşliğini pekiştirdikçe fitne de yaygınlaşmaktadır. Provokasyon girişimleri artmaktadır. Türkiye, arınma ve aklanma dönemindedir. Köklü sorunlarını çözebileceği uygun bir iklimdedir. İçeriden ve dışarıdan toplumu tahrik edici olaylar karşısında Türkiye hazır olmalıdır. Belediyelerdeki yolsuzlukların siyaset anlamında üstünün örtünmesine fırsat verilmemelidir.
- Hiçbir yolsuzluk hukuk önüne koruma görmemeli ve görmemektedir. Fon soruşturmasında gerekli adımlar atılmaktadır. Küçük yatırımcıya korumaya yönelik süreç başlatılmıştır. Adaletin doğru ve hızlı tecelli etmesini bekliyoruz. Kurumlarımıza ve adalete güveniyoruz.
"DEVLETİMİZİ TALAN EDENLER AÇIKLANMALI, MİLLETİMİZLE PAYLAŞILMALIDIR"
- Muhalefet, fon krizini bir kaçış rampası olarak görüyor. Bize göre temel unsur ahlaki standartlaşmadır. MHP olarak bunun da önce siyaset kurumunda olmasını öngörmekteyiz. Devletimizi talan edenler açıklanmalı, milletimizle paylaşılmalıdır. Belediyelerdeki yolsuzluğun boyutu vatandaşlarımızın önüne konulmalıdır. Kafa karışıklığının önüne geçilmelidir.
- Kurumlara yönelik güvenin aşılması Türkiye'nin kazanımları karşısında ciddi riskler doğurabilen bir ihanet olacaktır. Ekonomik açıdan olumsuz etkileri olur bu durumun.
"GENÇLERİMİZE SESLENİYORUM: FRANSA'YA HEVESLENMEYİN"
- Gençlerimize de sesleniyorum: Fransa'ya heveslenmeyin.Batı emperyalizmine kapılmayın, Türkiye'ye sahip çıkın, Türkiye sizin olsun.