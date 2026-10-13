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Özel'den 'Suudi Arabistan' resti: "Türk askerinin Yemen'e gitmesine karşı çıkacağız"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Mekke anlaşması kapsamında değerlendirmelerde bulunan Özel, "Düne kadar böyle bir konumuz var mıydı? Türk askerini Yemen'e göndermek, Türkiye'nin planı, Türkiye'nin programı değildir. Sonuna kadar karşı çıkacağız" dedi.

Özel'den 'Suudi Arabistan' resti: "Türk askerinin Yemen'e gitmesine karşı çıkacağız"
Melih Kadir Yılmaz

Yeni Parti lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel'in gündem başlıklarından biri de Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ydı.

"TÜRK ASKERİNİ YEMEN'E GÖNDERMEK TÜRKİYE'NİN PLANI DEĞİLDİR"

"Türk askerini Yemen'e yollamak Türkiye'nin hesabı değildir" diyen Özel, "Düne kadar böyle bir konumuz var mıydı? Türk askerini Yemen'e göndermek, Türkiye'nin planı, Türkiye'nin programı değildir" ifadelerini kullandı.

Özel den Suudi Arabistan resti: "Türk askerinin Yemen e gitmesine karşı çıkacağız" 1

"KİMSE MECLİS YETKİSİNİ İHLAL EDEMEZ"

Özel konuya ilişkin yaptığı açıklamanın devamında ise şunları söyledi:

"Türk askerini Yemen'e göndermek Trump'ın planıdır. İsrail ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmektedir. Kimse Meclis'e gelmemiş, somut bir anlaşmaya dönüşmemiş, Anayasa'nın 90. ve 92'nci maddeleri yani uluslararası anlaşmaların usulüne uygun müzakere ve yürürlüğe girmesini ve yurt dışına asker göndermedeki Meclis yetkisini ihlal edemez.

Özel den Suudi Arabistan resti: "Türk askerinin Yemen e gitmesine karşı çıkacağız" 2

Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir. Böyle pakt anlaşmaları, barış zamanında güçleri birleştirmek, caydırıcılığı artırmak, savaşa mani olmak, tarafların hiçbirisinin savaşa muhatap olmamasını temin etmek için yapılır.

"ÜLKEYİ DOĞRUDAN SAVAŞA SOKMAKTIR"

Savaştaki bir ülkeyle, 'sana saldıran bana saldırmıştır' anlaşması yapmak ülkeyi doğrudan savaşa sokmaktır. Hiç suçsuz günahsız Mehmetçik'in boşu boşuna hayatlarını tehlikeye atarlar.

"SONUNA KADAR KARŞI ÇIKACAĞIZ"

Trump'ın figüranı olmaya, İsrail'in koruyucusu olmaya, Mehmetçik'i burada kullanmaya kimsenin hakkı yoktur. Sonuna kadar karşı çıkacağız"

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Özgür Özel Yeni Parti
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