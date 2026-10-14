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Tekirdağ’da şiddetli yağış: Cadde göle döndü, sürücüler zorlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak yağış, akşam saatlerinde kent genelinde etkisini gösterdi.

Tekirdağ’da şiddetli yağış: Cadde göle döndü, sürücüler zorlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak yağış, akşam saatlerinde kent genelinde etkisini gösterdi. Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, Değirmenaltı Mahallesi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Caddesi’nde biriken yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı.
Tekirdağ’da şiddetli yağış: Cadde göle döndü, sürücüler zorlandı 1
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Değirmenaltı Mahallesi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Caddesi’nde yolda biriken yağmur suları nedeniyle cadde adeta göle döndü. Yol üzerinde oluşan su birikintileri, araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücülerin hızlarını düşürmesine ve kontrollü şekilde ilerlemesine neden oldu.
Tekirdağ’da şiddetli yağış: Cadde göle döndü, sürücüler zorlandı 2
Hava sıcaklığının 14 derece olarak ölçüldüğü Tekirdağ’da, yağış ihtimalinin yüzde 90 olduğu ve rüzgâr hızının saatte 25 kilometreye ulaştığı bildirildi. Tekirdağ’da etkili olan şiddetli sağanağın önümüzdeki saatlerde de devam etmesi beklenirken, sürücülerin su birikintilerinin oluştuğu güzergâhlarda dikkatli olmaları istendi.

Tekirdağ’da şiddetli yağış: Cadde göle döndü, sürücüler zorlandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ
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