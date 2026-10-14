Eskişehir’de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı

Çankaya Mahallesi Tanberk Sokak'ta husumetli 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar, F.A'nın vücuduna isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralı, tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan 2'si çocuk yaştaki 5 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D ve S.A. tutuklandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır