Motosikletiyle beraber suya gömüldü! Vatandaşlar kurtardı

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle yağmur suları yolları göle çevirdi. Bahçeşehir'de yağmur sularına kapılan motosikletliyi çevredekiler kurtardı. Halkalı Atakent'te ise, motosiklet sürücü yağmur suyuyla dolu kaldırımda aracıyla sulara gömüldü.

ÇUKURA DÜŞTÜ

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Bahçaşehir'de yol yağmur suyuyla doldu. Araçlar yolda ilerleyemezken, bir motosiklet sürücüsü yolda yağmur suyuyla dolan çukura düştü. Çukurdan çıkmakta zorlanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredekiler koştu. Önce sürücüyü kurtaran vatandaşlar daha sonra motosikleti çukurdan çıkarmak için çabaladı.

MOTOSİKLETİYLE SULARA GÖMÜLDÜ

Sağanak Halkalı Atakent'te de etkili oldu. Bir motosiklet sürücüsü kaldırımda ilerlemeye çalıştığı sırada yağmur sularına gömüldü. Aracını kurtarmakta zorlanan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.