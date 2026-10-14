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Rusya'da vurulan gemi Çatalca'da karaya oturdu!

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Ufuk Dağ

Rusya'da vurulan ve içinde mürettebat olmayan bir gemi Çatalca açıklarında çekildiği sırada fırtına nedeniyle halatı koparak Çilingöz Tabiat Parkı sahilinde karaya oturdu. Liberya bayraklı ticari gemiyi kurtarmak için çalışma başladı.

Edinilen bilgiye göre; geçtiğimiz günlerde Rusya'da vurulduğu ve içinde mürettebat bulunmadığı öğrenilen Liberya bayraklı 'GRACE ROMAVICTOR' isimli ticari gemi, güvenli alana götürülmek üzere 12 Ekim'de Kamerun bayraklı 'ATHLETIC' isimli römorkörle İğneada Limanı'na doğru çekilmek üzere yola çıkarıldı.

Rusya da vurulan gemi Çatalca da karaya oturdu! 1

HALAT KOPTU, SÜRÜKLENDİ

Gemi, Çatalca açıklarına geldiği sırada fırtına ve dev dalgalar nedeniyle çekme halatını kopardı. İlerlemekte güçlük çeken römorkör kaptanı, Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) ile irtibata geçerek İğneada'ya sığınacağını bildirdi. Halatın kopmasıyla dev gemi, sürüklenerek Çilingöz Tabiat Parkı sahiline yakın bir noktada karaya oturdu.

Rusya da vurulan gemi Çatalca da karaya oturdu! 2

ÇALIŞMA BAŞLADI

Saat 13.33'te gelen ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekiplerin gemi çevresinde ve deniz yüzeyinde yaptığı incelemelerde, herhangi bir yakıt sızıntısı veya çevre kirliliğine rastlanmadı. Geminin tamamen boş olduğu öğrenilirken, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı ekipleri karaya oturan geminin kurtarılması ve bölgeden kaldırılması için çalışma başlattı.

Rusya da vurulan gemi Çatalca da karaya oturdu! 3

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Anahtar Kelimeler:
Çatalca Rusya Fırtına gemi
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