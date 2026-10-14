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Görüntüler sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı'ndan! Deniz kahverengiye döndü

İstanbul'da bu sabah saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan sağanak yağış birçok ilçede hayatı resmen felç etti. Esenyurt, Başakşehir ve Sultangazi'de alt geçitleri su basarken, yollar adeta göle döndü. Uzun zamandır bu kadar yağış almayan İstanbul'ın boğaz hattında da durum aynıydı. Yoğun yağmur nedeniyle İstanbul Boğazı'nın rengi kahverengiye döndü. İstanbul Boğazı'nın son hali yukarıdan görüntülendi.

Görüntüler sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı'ndan! Deniz kahverengiye döndü

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyardığı sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla beraber alt geçitleri su basarken, yollar da adeta göle döndü. Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışın günün ilerleyen saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine doğru bölge genelinde daha belirgin hale gelebileceği değerlendiriliyor.

Görüntüler sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı ndan! Deniz kahverengiye döndü 1

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR DAHA DA ARTACAK

AKOM'un değerlendirmesine göre, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin tamamına yakın bölümünde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkili olması bekleniyor.

Görüntüler sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı ndan! Deniz kahverengiye döndü 2

Buna göre, bugün sabah 09.00’dan itibaren aralıklı hamleler ile saatte 50-80 kilometre aralığında kuvvetli fırtına ile birlikte sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

Görüntüler sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı ndan! Deniz kahverengiye döndü 3

Yarın öğle saatlerine kadar fırtına ile birlikte görülmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Avrupa Yakası’nda Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt, Büyükçekmece ilçeleri ile Anadolu Yakası’nın Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile ilçelerinde metrekareye 40-70 kilogram, diğer yerlerde ise 20-40 kilogram aralığında yağışların gözlemlenebileceği tahmin ediliyor.

Görüntüler sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı ndan! Deniz kahverengiye döndü 4

İSTANBUL BOĞAZI KAHVERENGİYE DÖNDÜ

İstanbul’da gece yarısından sonra etkisini artıran sabah saatlerinde ise yoğun şekilde yağan yağmur nedeniyle İstanbul Boğazı'nın rengi değişti.

Görüntüler sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı ndan! Deniz kahverengiye döndü 5

Derelerden akan suyun boğaza ulaşmasıyla kıyı kesimlerde bazı bölgelerde yaklaşık 200 metrelik alanlarda denizin rengi kahverengiye döndü.
Görüntüler sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı ndan! Deniz kahverengiye döndü 6

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Görüntüler sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı ndan! Deniz kahverengiye döndü 7

Görüntüler sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı ndan! Deniz kahverengiye döndü 8

Görüntüler sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı ndan! Deniz kahverengiye döndü 9

Görüntüler sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı ndan! Deniz kahverengiye döndü 10

Görüntüler sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı ndan! Deniz kahverengiye döndü 11

Görüntüler sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı ndan! Deniz kahverengiye döndü 12

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul sağanak yağış
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