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İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü: Bir kadın sulara böyle kapıldı...

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İstanbul'da dün gece itibarıyla başlayan sağanak yağış sabah saatleriyle birlikte adeta hayatı durma noktasına getirdi. Kentin birçok noktasında etkili olan yağışlarda Esenyurt'ta bir kadın yağmur sularında sürüklendi. O anlar saniye saniye kayda alınırken, İstanbul'da trafik yoğunluğu %78'e dayandı. Konuyla alakalı İstanbul Valiliğinden açıklama geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı. Kuvvetli yağış kentin birçok ilçesinde etkili olurken, trafiğe çıkan sürücüler de zor anlar yaşadı.

İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü: Bir kadın sulara böyle kapıldı... 1

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kuvvetli yağışla birlikte yollar göle döndü. Trafikte ilerleyen araçlar su dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağış kentte etkisini sürdürürken, trafik yoğunluğu ise saat 08.30 itibarıyla yüzde 78'e ulaştı.
İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü: Bir kadın sulara böyle kapıldı... 2

BİR KADIN SUDA SÜRÜKLENDİ

Esenyurt Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü: Bir kadın sulara böyle kapıldı... 3

Vatandaşlar zor anlar yaşarken, bir kadın ise suya kapıldı. Suyun etkisiyle sürüklenen kadının yardımına vatandaşlar koştu.

İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü: Bir kadın sulara böyle kapıldı... 4

Vatandaşlar kadını kurtardı. Araçlar ise suya gömüldü. Kadının sürüklendiği ve kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü: Bir kadın sulara böyle kapıldı... 5

VALİLİKTEN UYARI

Yağışla ilgili İstanbul Valiliği de dün bir açıklama yaparak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Valilikten yapılan açıklamada, "Trakya’da başlayan, bugün aralıklı olarak devam edeceği tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli, Avrupa Yakası’nın batı kesimlerinin ise (Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir) yer yer çok kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor. 15.10.2026 Perşembe günü öğle saatlerinden sonraya kadar devam etmesi beklenen yağışların; sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası’nın doğusunda (Pendik, Tuzla, Şile) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16.10.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların aralıklı olarak 17.10.2026 (Cumartesi) öğleden sonraya kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4 ila 6 °C altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın; Çarşamba ve Perşembe günleri kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgârın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü: Bir kadın sulara böyle kapıldı... 6

İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü: Bir kadın sulara böyle kapıldı... 7

İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü: Bir kadın sulara böyle kapıldı... 8

İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü: Bir kadın sulara böyle kapıldı... 9
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt mgm
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