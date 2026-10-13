Özür diledi ama kurtulamadı! 15 yaşındaki Murat'ın hayatı karardı

Olay, 25 Eylül 2025 tarihinde Çanakkale'nin Biga ilçesindeki İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Olayın gerçekleştiği tarihde 14 yaşında olan Murat Duha Yıldız, teneffüsün ardından sınıftaki sırasına geçmek istediği sırada arkadaşı Y.C.'nin ayağına yanlışlıkla bastı.

Y.C.'nin "Ayağıma bastın" diyerek tepki göstermesi üzerine özür dileyen Yıldız, buna rağmen sınıf arkadaşının saldırısına uğradı.

Ağır şekilde darbedilen çocuk, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonucunda beyninde ciddi hasar meydana gelen Yıldız'ın yaşamı tamamen değişti.

KALBİ DURDU, YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Oğlunun yaşadığı saldırıyı anlatan baba Hasan Yıldız, olayın okulun açılmasından yaklaşık 2,5 hafta sonra gerçekleştiğini belirtti.

Çocuğunun özür dilemesine rağmen darbedildiğini söyleyen baba Yıldız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin oğlunu kalbi durmuş halde bulduğunu ifade etti.

Hasan Yıldız, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Olay 25 Eylül 2025'te Çanakkale Biga Endüstri Meslek Lisesinde gerçekleşti. Okulun ikinci 2 buçuk haftalıkken çocuğum sınıfta teneffüs bitimi sırasına geçerken arkadaşının ayağına yanlışlıkla basıp dönüp özür dilediği halde arkadaşı tekrar tarihine uyup darp etmiştir. Olaydan sonra 112 ekipleri gelip çocuğu hastaneye kaldırıyorlar. Kalbi durmuş halde, cansız halde buluyorlar sınıf içinde"

"HASTANEYE GİDENE KADAR 3-4 KEZ KALBİ DURDU"

Oğlunun hastaneye götürüldüğü sırada da hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Hasan Yıldız, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kalbinin tekrar durduğunu öğrendiklerini söyledi.

Yıldız, tedavi sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"112'nin müdahalesi sonucu hastaneye gidene kadar 3-4 sefer tekrardan kalp krizi geçirdiğini biz daha sonra öğrendik. Biga Devlet Hastanesine getiriliyor. Orada yapılan ilk müdahalenin ardından da Çanakkale ÇOMÜ Üniversitesine sevk ediliyor. Biz de kendi imkanlarımızla ÇOMÜ Üniversitesine gidiyoruz. Çocuğumuzu yoğun bakımda tedavi altına alıyorlar. Yoğun bakımda bir 45-50 günlük süreci sürdükten sonra 15 gün de normal odada kalıp taburcu edildik. Sonra memleketimiz olan Zonguldak'a geri döndük. Zonguldak'ta üniversitedeki tekrardan tahlil tetkikleri yapıldıktan sonra evimize taburcu edildik. Evimizde bakımla devam ediyoruz çocuğumuza."

BEYNİNDE AĞIR HASAR OLUŞTU

Saldırının ardından uzun süre oksijensiz kalan Murat Duha Yıldız'ın beyninde ağır hasar meydana geldi.

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Yıldız'ın bakım ve fizik tedavi süreci, ailesiyle birlikte yaşadığı Zonguldak'taki evinde devam ediyor.

Baba Hasan Yıldız, oğlunun sağlık durumunu şu sözlerle anlattı:

"Okulda bir 30-35 dakika oksijensiz kaldı kalbini aldığı darbeden dolayı, o arada da boğulma gerçekleştiğinden, çocuğum 35-40 dakika oksijensiz kaldı ve beyinde hasar gerçekleşti. Şu anda bakıma muhtaç, yatalak halde çocuğumun tedavisiyle mücadele ediyoruz"

"ALABİLECEĞİ EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Oğlunun yaşadıklarının başka çocukların başına gelmemesi gerektiğini vurgulayan Hasan Yıldız, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Acılı baba, karar duruşması öncesinde beklentisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum. Başka çocukların da başına böyle şeyler gelmesin. Benim çocuğum diğer örneklere göre hayatta kalanlardan, bir tanesi. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü benim çocuğum 112 oraya gittiğinde zaten ölüydü, cansızdı. Öldürülmüş gibi, ölmüş gibi ceza almasını istiyorum en ağır şekilde"

"HAYAT DOLU, NEŞE DOLU BİR ÇOCUKTU"

Oğlunun saldırıdan önce sosyal çevresinde sevilen, yardımsever ve neşeli bir çocuk olduğunu anlatan Hasan Yıldız, yaşadıkları acıyı dile getirdi.

Ailenin Karabiga'ya yerleşmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirten baba Yıldız, oğlunun kısa sürede çok sayıda arkadaş edindiğini söyledi.

Hasan Yıldız, oğlunu şu sözlerle anlattı:

"Neşe dolu hayat dolu bir çocuktu. Kimseyle dövüşü kavgası olmayan, biz Karabiga'ya yani o beldeye yerleştiğimiz bir sene oldu. Bir sene boyunca çocuk bir sürü arkadaş edindi. Cumartesi pazar çocuk orada hayırlara gitmeye başladık Kur'an masaları kurmaya yardım edeceğim ben diye. Yani benim çocuğum uyumsuz bir çocuk değildi. Hayat dolu, neşe dolu bir çocuktu, evlattı."

Oğlunun bakımını evde sürdüren anne Çiğdem Yıldız ise yaşadıkları zorlu süreci gözyaşları içinde anlattı.

Murat Duha'nın konuşamadığını, kendi başına yemek yiyemediğini ve sürekli gözetim altında tutulması gerektiğini belirten anne Yıldız, oğlunun saçlarını tararken şu ifadeleri kullandı:

"Gördüğünüz gibi yalnız bırakamıyoruz. Ne konuşabiliyor ne yiyebiliyor. Geceleri sabaha kadar gündüzleri sürekli başındayız. Çünkü yutkunması yok. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü ben canlı bir cenazeye bakıyorum adeta"

Oğlunun çevresindeki insanlara yardım etmeyi seven bir çocuk olduğunu söyleyen Çiğdem Yıldız, Biga'da tanıştığı kişilerin hâlâ Murat Duha'yı sorduğunu belirtti.

Anne Yıldız, oğlunun insanlarla kurduğu ilişkiyi şu sözlerle anlattı:

"Biz Biga'ya gittiğimizde o kadar hayret ediyorum ki. Mahkemeden mahkemeye gidiyorum. Benden büyük insanlar bile oğlumu soruyor. Ellerinden poşetlerini alıp taşımış. Hep onlara yardım etmiş. Benim çocuğum kötü bir çocuk olsa bunu yapar mı? Hala oradaki arkadaşları bile soruyor"

KARAR DURUŞMASI 16 EKİM'DE GÖRÜLECEK

Murat Duha Yıldız'ın ağır yaralanmasının ardından sınıf arkadaşı Y.C., "öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Olay sonrasında okul müdürü ile iki müdür yardımcısı da görevlerinden uzaklaştırıldı.

Y.C.'nin yargılandığı davanın karar duruşması, 16 Ekim'de Çanakkale'de görülecek.

Oğullarının saldırının ardından ağır beyin hasarıyla yaşamını sürdürdüğünü belirten Hasan ve Çiğdem Yıldız, mahkemeden sanığa verilebilecek en ağır cezanın uygulanmasını talep ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır