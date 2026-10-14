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İngiltere'deki kaplan faciası gündem olmuştu! Trump'tan dikkat çeken paylaşım

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Melih Kadir Yılmaz

İngiltere’deki Yorkshire Yaban Hayatı Parkı’nda bir adam kaplanların bulunduğu alana girmiş ve kaplan saldırısında hayatını kaybetmişti. Konuya ilişkin video dünya çapında viral olurken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Trump, kendisinin bir kaplanla oynadığı yapay zeka üretimi bir video yayınladı.

İngiltere’nin Doncaster kenti yakınlarındaki Yorkshire Yaban Hayatı Parkı’nda bir kişi kaplanların bulunduğu alana girmişti. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, şahsın hayatını kaybettiği aktarmıştı.

GÖRÜNTÜLER MİLYONLARCA KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Olaya ilişkin görüntüler dünya çapında kısa sürede viral oldu. O ana ait görüntüler milyonlarca kişi tarafından izlendi.

İngiltere deki kaplan faciası gündem olmuştu! Trump tan dikkat çeken paylaşım 1

"ÖTENAZİ YAPILMAYACAĞININ GÜVENCESİNİ VERİYORUZ"

Ayrıca 'Altai' isimli kaplanın itlaf edilip edilmeyeceği de tartışma konusu olmuştu. "Yorkshire Wildlife Park" hayvanat bahçesi yetkililerince yapılan açıklamada, olayda hayatını kaybeden ziyaretçinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "Çok fazla insan, kaplan Altai ile ilgili bizimle temasa geçti. Herkese kaplanın güvende ve iyi olduğunun, yaşanan olay nedeniyle ötenazi yapılmayacağının güvencesini veriyoruz." ifadeleri yer aldı.

İngiltere deki kaplan faciası gündem olmuştu! Trump tan dikkat çeken paylaşım 2

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Olay dünya gündemindeki yerini korurken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İngiltere deki kaplan faciası gündem olmuştu! Trump tan dikkat çeken paylaşım 3

Trump, kendisinin bir kaplanla oynadığı yapay zeka üretimi bir video yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd kaplan
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