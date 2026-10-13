Sosyal medyada "Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

Sosyal medyada yardım içerikli videolar paylaşan ve Ankara Abisi olarak bilinen Yasin Oyanık gözaltına alınmıştı. TV100'de yer alan habere göre, Oyanık’ın etrafındaki kişilerle birlikte şahsi banka hesapları ile kurdukları dernek yapıları üzerinden 2 milyar TL’yi aşan bir yasa dışı finans trafiği yönettikleri iddia edildi.

TUTUKLANDI

Hesaplar üzerinden aktarılan devasa kaynağın önemli bir kısmının yurt dışına kaçan illegal yapılara ait olduğu ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında Uşak’ta yürütülen gizli bir adli süreç çerçevesinde Yasin Oyanık gözaltına alındı. Oyanık çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Yasin Oyanık'ın avukatı Hüseyin Emre Dereli de tutuklama kararıyla ilgili açıklama yaptı.