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DMM'den, "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’de bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor" iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn’da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor" iddiaları yalanlandı.

DMM'den, "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’de bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor" iddialarına yalanlama

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan; ‘Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn’da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor’ iddiası gerçek değildir.

SURİYE İDDİALARIYLA İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA

Söz konusu alanlara dönmek isteyen ailelerin durumu, SDG’nin entegrasyon süreci kapsamında, Suriye’deki ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu dönüşleri engellediği yönünde herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Süreci çarpıtarak Türkiye’yi hedef göstermeye çalışan, maksatlı ve dayanaksız yayınlara itibar edilmemesi, konuya ilişkin bilgilerin yalnızca resmi makamların açıklamalarından takip edilmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

DMM den, "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’de bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor" iddialarına yalanlama 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye İletişim Başkanlığı SDG
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