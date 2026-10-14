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Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kahta-Adıyaman kara yolunda Muhammed Çolak yönetimindeki 46 ACE 517 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Muhammed Çolak ile araçta bulunan Mihraç Kaya ve Ferhat Diyar Yılmaz yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı 1

ŞARAMPOLE UÇAN OTOMOBİLDE 3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kaza
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