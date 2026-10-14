HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bunu yapan bir anaokulu öğretmeni... 'Seni doğduğuna pişman ederim' diyerek saldırdı: 5 yaşındaki çocuğun yürek yakan feryadı!

İçerik devam ediyor

Balıkesir'deki bir özel anaokulunda kayda alındığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı. Görüntülerde 5 yaşındaki bir çocuğun, öğretmeni tarafından itilip kakıldığı görüldü. O anlarda çaresizce öğretmenine 'Annemi ara' diyen çocuğa öğretmeni ise, "Bana ne senin annen yoksa. Bir daha annem yok diye ağlarsan seni doğduğuna pişman ederim" sözleriyle yanıt verdi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde faaliyet gösteren özel bir anaokulunda kaydedilen görüntüler tepki çekti. İddialara göre, kurumda görevli bir öğretmen, 5 yaşındaki öğrencisine hem şiddet uygulayıp hem de ağır sözlerle yüklendi.

Bunu yapan bir anaokulu öğretmeni... Seni doğduğuna pişman ederim diyerek saldırdı: 5 yaşındaki çocuğun yürek yakan feryadı! 1

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN FERYADI: 'ANNEMİ ARA'

Anaokulunda çekildiği iddia edilen videoda, 5 yaşındaki küçük çocuğun çaresizlik içinde "Annemi ara" diyerek ağladığı, öğretmenin ise bu isteğe "Kapa çeneni" şeklinde bağırarak yanıt verdiği duyuluyor.

Bunu yapan bir anaokulu öğretmeni... Seni doğduğuna pişman ederim diyerek saldırdı: 5 yaşındaki çocuğun yürek yakan feryadı! 2

MESLEKTAŞI BİLE 'YAPMAYIN' DEDİ

Çocuğa yönelik fiziksel şiddet uygulandığı iddia edilen dakikalarda, ortamda bulunan bir başka kişinin araya girerek "Öğretmenim, yapmayın, yapmayın" sözleriyle duruma müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

Bunu yapan bir anaokulu öğretmeni... Seni doğduğuna pişman ederim diyerek saldırdı: 5 yaşındaki çocuğun yürek yakan feryadı! 3

"SENİ DOĞDUĞUNA PİŞMAN EDERİM"

Aynı kayıtlarda, mekandaki bir diğer kişinin "Ne yaptı?" şeklindeki sorusu üzerine, öğretmenin sarf ettiği "Gerçekten bıktım artık ya. Arkadaşlarına ve masaya vuruyor, annesi yok diye" cümleleri dikkat çekti.

Bu sözlerin ardından sınırları daha da aşan öğretmeni, küçük öğrenciye yönelttiği "Bana ne senin annen yoksa. Bir daha annem yok diye ağlarsan seni doğduğuna pişman ederim" şeklinde tehdit etti.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İngiltere'deki kaplan faciası gündem olmuştu! Trump'tan dikkat çeken paylaşımİngiltere'deki kaplan faciası gündem olmuştu! Trump'tan dikkat çeken paylaşım
Gökçe bebek 'diş ateşi' nedeniyle gittiği hastaneden çıkınca hayatını kaybettiGökçe bebek 'diş ateşi' nedeniyle gittiği hastaneden çıkınca hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Gömeç Anaokulu şiddet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

Özür diledi ama kurtulamadı! 15 yaşındaki Murat'ın hayatı karardı

Özür diledi ama kurtulamadı! 15 yaşındaki Murat'ın hayatı karardı

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Özel içerikler üretmeye başladı! Yeni işi için sınırları zorladı

Özel içerikler üretmeye başladı! Yeni işi için sınırları zorladı

Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine el konuldu, kayyum atandı

Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine el konuldu, kayyum atandı

4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi Meclis'e sunuldu

4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi Meclis'e sunuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.