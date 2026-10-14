Bunu yapan bir anaokulu öğretmeni... 'Seni doğduğuna pişman ederim' diyerek saldırdı: 5 yaşındaki çocuğun yürek yakan feryadı!

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde faaliyet gösteren özel bir anaokulunda kaydedilen görüntüler tepki çekti. İddialara göre, kurumda görevli bir öğretmen, 5 yaşındaki öğrencisine hem şiddet uygulayıp hem de ağır sözlerle yüklendi.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN FERYADI: 'ANNEMİ ARA'

Anaokulunda çekildiği iddia edilen videoda, 5 yaşındaki küçük çocuğun çaresizlik içinde "Annemi ara" diyerek ağladığı, öğretmenin ise bu isteğe "Kapa çeneni" şeklinde bağırarak yanıt verdiği duyuluyor.

MESLEKTAŞI BİLE 'YAPMAYIN' DEDİ

Çocuğa yönelik fiziksel şiddet uygulandığı iddia edilen dakikalarda, ortamda bulunan bir başka kişinin araya girerek "Öğretmenim, yapmayın, yapmayın" sözleriyle duruma müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

"SENİ DOĞDUĞUNA PİŞMAN EDERİM"

Aynı kayıtlarda, mekandaki bir diğer kişinin "Ne yaptı?" şeklindeki sorusu üzerine, öğretmenin sarf ettiği "Gerçekten bıktım artık ya. Arkadaşlarına ve masaya vuruyor, annesi yok diye" cümleleri dikkat çekti.

Bu sözlerin ardından sınırları daha da aşan öğretmeni, küçük öğrenciye yönelttiği "Bana ne senin annen yoksa. Bir daha annem yok diye ağlarsan seni doğduğuna pişman ederim" şeklinde tehdit etti.