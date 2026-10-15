41 yıldır böylesi görülmemişti! İstanbul afeti yaşadı: Acı haberler geldi

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, etkisini artırarak gün boyu sürdü. Şiddetli sağanak ve fırtına hayatı felç etti. Yollar göle dönerken araçlar sel sularına kapıldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar mahsur kaldı. Fatih ve Sarıyer'de 2 kişi hayatını kaybederken; kent genelinde 2 bin 518 ihbar yapıldğı açıklandı. İstanbul'da 15 Ekim Perşembe (bugün) günü eğitime bir gün ara verilirken; 41 yılın en yüksek yağış değerlerinden biri kaydedildiği açıklandı.

CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli sağanak ve fırtına, kent genelinde büyük su baskınlarına neden oldu. Özellikle Sarıyer, Beykoz, Eyüpsultan, Kağıthane, Bahçelievler ve Küçükçekmece'de yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

OTOMOBİLLER SEL SULARINA KAPILDI

Birçok noktada araçlar mahsur kalırken bazı otomobiller sel sularının etkisiyle sürüklendi. Metro istasyonları, alt geçitler, otoparklar, konutlar ve iş yerleri de yağıştan etkilendi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul genelinde 15 Ekim Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜ

Sağanağın etkili olduğu Fatih'te acı bir olay yaşandı. Çukurbostan Parkı'nda bulunan 14 yaşındaki M.I., su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİR ACI HABER DE SARİYER'DEN GELDİ

Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde de sağanak nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi. Dereboyu Caddesi'nde bir konukevi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y., sel sularını aşmaya çalıştığı sırada ayağının kayması sonucu düşerek başını kaldırıma çarptı.

Yoldaki su birikintisinden çıkamayan S.Y., çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

41 YILLIK YAĞIŞ REKORU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yağış değerlerinden birine ulaşıldığını açıkladı.

İBB'nin paylaştığı verilere göre bazı ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarı 200 kilogramı aştı.

En yüksek yağış değerleri şöyle kaydedildi:

Beykoz: 242 kilogram

Eyüpsultan: 190,5 kilogram

Sarıyer: 187,9 kilogram

Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde metrekareye 100 ila 230 kilogram arasında yağış düştü.

İstanbul'un birçok noktasında ise yağış miktarı metrekarede 100 kilogramın üzerine çıktı.

VALİLİK AÇIKLADI: 2 BİN 518 İHBAR YAPILDI

İstanbul Valiliği, şiddetli sağanağın kentte yol açtığı olumsuzluklara ilişkin bilançoyu paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğünde kriz masası oluşturuldu. Kent genelinde 8 bin personel ile 2 bin araç ve iş makinesi sahada görevlendirildi.

Saat 06.00 ile 20.00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 2 bin 518 ihbar ulaştı.

İhbarların dağılımı şöyle açıklandı:

Su baskını: 1.277

Heyelan: 15

Mahsur kalma: 47

Ağaç devrilmesi: 13

Çatı uçması: 2

Ayrıca 76 araç, 808 konut ve 280 iş yerine ilişkin ihbar alındı.

AYAZAĞA'DA 200 ÇALIŞAN MAHSUR KALDI

Sarıyer Ayazağa'daki Kemerburgaz Caddesi'nde bulunan iş yerleri de sağanak nedeniyle sular altında kaldı.

Cadde üzerindeki şirketlerde gece mesaisine kalan yaklaşık 200 çalışan, yükselen sular nedeniyle iş yerlerinden çıkamadı.

İhbar üzerine bölgeye Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin su tahliye çalışmaları yeterli olmayınca mahsur kalan çalışanlara kamyon ve minibüs gibi yüksek araçlarla ulaşılması kararlaştırıldı.

Kurtarma çalışmaları boyunca mahsur kalanlarla iletişim kuruldu.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yaklaşık 200 kişi bulundukları yerlerden tahliye edildi.

Yağmur sularıyla kapanan Kemerburgaz Caddesi'nde ekiplerin çalışmaları devam etti.

METRO İSTASYONLARI VE ALT GEÇİTLERİ SU BASTI

Kent genelinde etkili olan sağanak, toplu ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı'daki metro istasyonları ile bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Yükselen sular nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken bazı noktalarda ulaşım aksadı.

SARIYER'DE AVM OTOPARKINI SU BASTI

Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkı da sağanak yağıştan etkilendi.

Otoparkta biriken sular nedeniyle araçların bulunduğu alan su altında kaldı.

Kent genelindeki su baskınları, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

KAĞITHANE DERESİ TAŞTI, TARİHİ CAMİYİ SU BASTI

Kağıthane'de akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi taştı.

Taşan derenin suları, dere kenarında bulunan tarihi Sadabad Camii ile çevresindeki yapılara doldu.

Caminin ibadet alanı suyla kaplanırken minberin alt kısmı da su altında kaldı.

Cami bahçesinde bulunan Sedef Atölyesi ve çevredeki müştemilatları da su bastı.

Caminin önünde park halinde bulunan bir otomobil ise kısmen suya gömüldü.

Bölgede belediye zabıta ekipleri güvenlik önlemleri alırken caminin bahçe kapıları kapatılarak giriş ve çıkışlar durduruldu.

HAVA TRAFİĞİ DE ETKİLENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuş operasyonlarında aksamalar yaşandığını ve 43 uçağın başka havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarında aksamalar yaşanmıştır. İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan toplam 43 uçak, yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirilmiştir. Yurt içinde: Ankara Esenboğa Havalimanı'na 16, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na 8, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 10, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na 2, Çanakkale Havalimanı'na 2, Antalya Havalimanı'na 1 uçak yönlendirilmiştir.

Yurt dışında ise: Tahran'a 1, Burgaz'a 2, Atina'ya 1 uçak yönlendirilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise şiddetli rüzgâr ve rüzgâr kesmesi nedeniyle inişlere bir süre ara verilmiş, kalkışlar saat 21.42'de durdurulmuştur. Saat 22.00 itibarıyla 3 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkış operasyonları saat 22.02 itibarıyla devam etmektedir."

İSTANBUL VE 5 İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve malul gazi personel ile belirlenen şartları taşıyan kadın çalışanlar için de idari izin kararı alındı. Öte yandan Yalova, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Kocaeli'de de eğitime fırtına nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü ara verildiği açıklandı. Ayrıca motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı, 14 Ekim Çarşamba saat 21.00'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı.

ANADOLU YAKASI VE BOĞAZ ÇEVRESİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

AKOM'un meteorolojik değerlendirmelerine göre, yağışların özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bugün sabah saat 10.00'a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebileceği, rüzgarın ise saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, mümkün olduğunca toplu ulaşımı tercih etmeleri, dere yataklarından ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durmaları çağrısında bulunuldu.