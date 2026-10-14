SON DAKİKA | İstanbul'da okullar yarın tatil edildi

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'daki olumsuz hava koşullarının başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilediği belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik olarak yoğun yağışın yarattığı olumsuzlukların, vatandaşların hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir alındığı bildirilen açıklamada, "İl genelinde resmi-özel tüm eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malul gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu, sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları çarşamba günü saat 21.00'den itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır"

"ZORUNLU OLMADIKÇA EVDEN ÇIKMAYIN"

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını rica ettiğini belirtti.

Gül, paylaşımında, "Bodrum katlarda yaşayan vatandaşlarımızın geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini, dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz. Kalacak güvenli yeri olmayan hemşehrilerimiz 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabilir. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlarımızdan, zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Bodrum katlarda yaşayan vatandaşlarımızın geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini; dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz. Kalacak güvenli yeri olmayan hemşehrilerimiz 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayabilir. Geçmiş olsun. #İstanbul 🇹🇷 — Davut GÜL (@gul_davut) October 14, 2026

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır