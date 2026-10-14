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Hem konforlu hem şık: The North Face’te %50’ye varan indirim başladı
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Hem konforlu hem şık: The North Face’te %50’ye varan indirim başladı

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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The North Face’in merakla beklenen indirimi başladı! Yalnızca zorlu doğa koşullarında değil, şık tasarımlarıyla günlük şehir yaşamında da kolayca kombinlenebilen modeller şimdi %40’a varan indirimle sunuluyor. Zamansız polarlardan her tarza uyum sağlayan konforlu ayakkabı ve tişörtlere kadar, gardırobunuza fonksiyonel bir dokunuş katacak en öne çıkan parçaları bir araya getirdik. İşte detaylar!

Outdoor performansını günlük şehir stiliyle mükemmel şekilde harmanlayan The North Face'te %50’ye varan indirim dönemini başladı! İşlevsel teknolojileri konforlu kesimlerle buluşturan markayla ister spor ister günlük kombinlerinizde zahmetsiz bir uyum yakalayabilirsiniz. Sokak modasına yön veren polarlardan fonksiyonel ayakkabılara kadar indirim listesinin öne çıkan yıldız parçalarını sizin için inceledik.

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1. The North Face M Siurana Erkek Mont

Hem konforlu hem şık: The North Face’te %50’ye varan indirim başladı 1

Siurana mont, yüksek ısı yalıtımına sahip sentetik dolgusu sayesinde soğuk havalarda vücut ısısını maksimum düzeyde korur. İç kısımdaki esnek manşetler ve ayarlanabilir alt etek ucu rüzgarın içeri girmesini engellerken polar astarlı fermuarlı cepleri ellerinizi hızlıca ısıtır. Nefes alabilir ve hafif yapısı sayesinde günlük şehir temposunda ve açık hava yürüyüşlerinde sıcak tutan ideal bir dış katmandır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kolları biraz büyük ama kalitesi tam da bu markadan beklenecek türden.”
  • “Kalitesi, görünümü ve hissi harika. Ancak bu ceketin çok soğuk kış havaları için uygun olmadığını, daha ziyade ilkbahar ve sonbahar aylarına yönelik olduğunu unutmayın.”
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2. The North Face Yumiori 1/4 Zip Kadın Polar Sweatshirt

Hem konforlu hem şık: The North Face’te %50’ye varan indirim başladı 2

Yumuşak dokulu polar kumaşıyla soğuk havalarda üstün sıcaklık koruması sunan poların 1/4 boy fermuarlı yapısı, değişen hava şartlarına göre kullanım imkanı tanır. Hafif ve nefes alabilen yapısı terleme ile nem birikimini önler. Hem tempolu doğa yürüyüşlerinde teknik ara katman hem de günlük şehir yaşamında tek başına rahatlıkla tercih edilebilir.

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3. The North Face Glacier Fleece 1/4 Zip Erkek Siyah Outdoor Polar

Hem konforlu hem şık: The North Face’te %50’ye varan indirim başladı 3

Glacier polar tüy kadar hafif yapısına rağmen sunduğu yüksek ısı yalıtımıyla öne çıkan zamansız bir klasiktir. Mikrofiber dokusu nemi vücuttan hızla uzaklaştırarak tempolu aktivitelerde kuru kalmanızı sağlar. Fermuarlı yaka tasarımı pratik sıcaklık kontrolü sunarken geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen çevreci yapısı su geçirmez ceketlerin altına mükemmel bir teknik ara katman oluşturur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Glacier poların görünümü gayet güzel ve soğuk havalarda giyildiğinde oldukça sıcak tutuyor.”
  • “Markadan her zaman olduğu gibi mükemmel kalite; boyutların süper kesin olduğunu, ne daha büyük ne de daha küçük olduğunu unutmayın.”
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4. The North Face Back To Berkeley IV Texfile Kadın Bot

Hem konforlu hem şık: The North Face’te %50’ye varan indirim başladı 4

Back-To-Berkeley IV Bot, stil sahibi görünümünün arkasında son derece güçlü bir hava koruması barındırıyor. Üründe kullanılan su geçirmez DryVent™ membran, yağmur ve kar suyunun içeri girmesini engellerken nefes alabilir yapısıyla ayakların gün boyu ferah kalmasını destekliyor. Zemin tutuşu yüksek Surface CTRL™ kauçuk dış tabanı ve konforlu EVA orta tabanı ile hem doğa yürüyüşlerinde hem de zorlu şehir şartlarında uzun ömürlü bir kullanım vadeder.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çok hafif, çok rahat ve çok şık. kargo, paketleme vs çok iyiydi.”
  • “Çok memnun kaldım. Hizmet çok hızlı ve verimliydi; ürün özenle paketlenmişti. Ayakkabıların fiyatı oldukça rekabetçiydi ve piyasadaki en iyi seçenekti. Ayakkabılar çok şirin ve son derece rahat. Çok teşekkür ederim.”
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5. The North Face Altamesa 500 V2 Outdoor Ayakkabı

Hem konforlu hem şık: The North Face’te %50’ye varan indirim başladı 5

Arazi koşucuları ve yüksek performans arayan sporcular için geliştirilen Altamesa 500 V2, yüksek esnekliğe sahip yenilikçi DREAM orta taban köpüğü ile üst düzey yastıklama sunarak darbe emilimini maksimuma çıkarır. Zorlu arazi şartlarında darbelere karşı güçlendirilmiş hafif üst yüzeyi ve ayağı koruyan burun yapısı, uzun mesafeli patika koşularında ayak sağlığını güvence altına alır. Tabanında yer alan 4 mm'lik diş yapısı ve Surface CTRL™ kauçuk dış tabanıyla çamurlu, kayalık ve engebeli zeminlerde kaymayı önleyerek maksimum tutuş ve güvenli hareket imkanı tanır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çeşitli ayakkabı inceleme sitelerinde tavsiye edildiğini görünce bunları denemeye karar verdim. Aslında pek seveceğimi düşünmüyordum ama şu an favorilerimden biri haline geldi. Pek çok farklı ayakkabı denerim ve bu model beni şaşırttı. Kutudan çıkar çıkmaz harika bir his veriyor. İçine ayrıca bir tabanlık yerleştirmeye gerek kalmadı; çoğu ayakkabının aksine iyi bir ayak kemeri desteğine sahip.”
  • “İleri derecede düz taban sorunum var ve 8 saat boyunca ayakta durup yürümemi gerektiren bir iş yapıyorum. Bu ayakkabılar gerçekten ezber bozuyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum; hiç düşünmeden hemen alın derim.”
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6. The North Face VECTIV™ Fastpack Lite Kadın Doğa Yürüyüşü Ayakkabısı

Hem konforlu hem şık: The North Face’te %50’ye varan indirim başladı 6

Hafif yapısı ve adımı ileriye taşıyan eğimli orta taban geometrisi sayesinde yürüyüşlerde harcanan eforu en aza indiren ayakkabı, aşınmaya dayanıklı ripstop kumaş üzerindeki su geçirmez DryVent™ membranıyla ayakları kuru tutar. Topuk sabitleme teknolojisi ve Surface CTRL™ dış tabanı, teknik patikalarda mükemmel denge ve çekiş gücü sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Onları seviyorum çünkü her türlü yüzeyde yürürken çok hafif ve yumuşaklar.”
  • “Bu ayakkabılara bayıldım. Su geçirmezler ve yer tutuşları harika. Tam da ihtiyacım olan şey! Uzun yol kamyon şoförü olduğum için bunlara işimde ihtiyaç duyuyorum; yılın bu zamanlarında her gün kar, buz ve su birikintilerinin içinde yürümek zorunda kalıyorum.”
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7. The North Face Essential Centre Logo Erkek Relaxed Tişört

Hem konforlu hem şık: The North Face’te %50’ye varan indirim başladı 7

Günlük giyimde maksimum rahatlık hedefleyen Erkek Essential Centre Logo Tişört, pamuk kumaşı sayesinde cilde nefes aldırır. Rahat ve dökümlü kesimi gün boyu özgürce hareket etmenize imkan tanırken sıcak havalarda tek başına veya serin günlerde ceket ve kapüşonlu üstlerin içinde temel bir katman olarak fonksiyonel kullanım yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Güzel, bol kesimli ve üzerinize tam oturan bir tişört. Kalitesi, The North Face'ten beklenecek düzeyde.”
  • “Harika bir The North Face tişörtü daha; üzerinize tam oturuyor ve çok şık duruyor. Ortadaki küçük logosu sayesinde, onu akşam gezmelerinde de rahatlıkla giyebilirsiniz.”
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8. The North Face Yumiori 1/4 Zip Kadın Polar

Hem konforlu hem şık: The North Face’te %50’ye varan indirim başladı 8

Bej renk seçeneğiyle öne çıkan model, kalın ve yumuşak polar dokusuyla etkili ısı yalıtımı sağlar. Nefes alabilir kumaşı hareket anında teri dışarı atarken; şık ve fonksiyonel tasarımı doğa yürüyüşlerinde ara katman, günlük kombinlerde ise konforlu bir üst giyim seçeneği sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bu sweatshirt'e bayıldım, üzerime tam oturdu! Çok rahat, sıcak tutan ve yumuşacık bir yapısı var! The North Face, polar kalitesiyle asla hayal kırıklığına uğratmıyor! Farklı renk seçeneklerinin de bulunmasına çok sevindim.”
  • “Boyum 1,60 m, kilom ise yaklaşık 40-42 kg; XS beden aldım. "Normal" veya uzun bir gövde yapısına sahip kişilerde bu model daha çok "crop top" (kısa üst) gibi durabilir; benim gövdem kısa olduğu için boyu tam kararında oldu!”
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9. The North Face Explore Camp Erkek Sandalet

Hem konforlu hem şık: The North Face’te %50’ye varan indirim başladı 9

Yarı ayakkabı yarı sandalet hibrit tasarımıyla yaz kampları ve su kenarı aktiviteleri için ideal olan Explore Camp, kilitli hızlı bağcık mekanizması ve ayarlanabilir topuk bandıyla ayağınıza tam oturur. Suya dayanıklı yapısı, kaymayı önleyen dokulu EVA iç tabanı ve yüksek tutuşlu Surface CTRL™ kauçuk dış tabanı ise ıslak-kuru zemin geçişlerinde konfor verir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Müthiş güzel ve rahat bir sandalet. Markaya yakışır kalitede. Hızlı kargo ve güzel alışveriş oldu. 41 giyerim, 42 aldım. 1 numara büyük alınması tavsiyemdir.”
  • “Bunları geçen yaz satın aldım. Harika bir alışverişti; son derece rahatlar! Çalışırken çoğu zaman 10 saatten fazla beton zemin üzerinde duruyorum ve ayaklarım hiç ağrımıyor! Bu, ürünün kalitesini fazlasıyla kanıtlıyor!”
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10. The North Face Altamesa 300 V2 Erkek Patika Koşusu Ayakkabısı

Hem konforlu hem şık: The North Face’te %50’ye varan indirim başladı 10

Patika koşularında hafiflik ve esneklik arayanlar için tasarlanan ayakkabı, yüksek geri tepmeli DREAM orta taban köpüğüyle her adımda enerji dönüşü sağlayarak yorgunluğu azaltır. Entegre dil yapısı ve takviyeli burun alanı ayağı sabitlerken, 4 mm dişli Surface CTRL™ dış tabanı ise değişken arazi koşullarında güçlü tutuş sergiler.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “İlk koşum 13 mil (yaklaşık 21 km) patika ve çakıllıydı ve gerçekten harika hissettirdi. Bence ayakkabılar da harika görünüyor ve günlük olarak giyilebilir.”
  • “Bu ayakkabıları birkaç hafta önce aldım; çok iyi yastıklamaya sahipler, diğer tüm ayakkabılarımdan daha fazla denge ve yer tutuşu sağlıyorlar ve çok iyi hava aldıkları için ayaklarım hiç terlemiyor. Onlara bayıldım.”
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Bu içerik 14 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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