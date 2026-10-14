Hem konforlu hem şık: The North Face’te %50’ye varan indirim başladı

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Siurana mont, yüksek ısı yalıtımına sahip sentetik dolgusu sayesinde soğuk havalarda vücut ısısını maksimum düzeyde korur. İç kısımdaki esnek manşetler ve ayarlanabilir alt etek ucu rüzgarın içeri girmesini engellerken polar astarlı fermuarlı cepleri ellerinizi hızlıca ısıtır. Nefes alabilir ve hafif yapısı sayesinde günlük şehir temposunda ve açık hava yürüyüşlerinde sıcak tutan ideal bir dış katmandır.
Kullanıcılar ne diyor?
Yumuşak dokulu polar kumaşıyla soğuk havalarda üstün sıcaklık koruması sunan poların 1/4 boy fermuarlı yapısı, değişen hava şartlarına göre kullanım imkanı tanır. Hafif ve nefes alabilen yapısı terleme ile nem birikimini önler. Hem tempolu doğa yürüyüşlerinde teknik ara katman hem de günlük şehir yaşamında tek başına rahatlıkla tercih edilebilir.Ürünü İncele
Glacier polar tüy kadar hafif yapısına rağmen sunduğu yüksek ısı yalıtımıyla öne çıkan zamansız bir klasiktir. Mikrofiber dokusu nemi vücuttan hızla uzaklaştırarak tempolu aktivitelerde kuru kalmanızı sağlar. Fermuarlı yaka tasarımı pratik sıcaklık kontrolü sunarken geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen çevreci yapısı su geçirmez ceketlerin altına mükemmel bir teknik ara katman oluşturur.
Kullanıcılar ne diyor?
Back-To-Berkeley IV Bot, stil sahibi görünümünün arkasında son derece güçlü bir hava koruması barındırıyor. Üründe kullanılan su geçirmez DryVent™ membran, yağmur ve kar suyunun içeri girmesini engellerken nefes alabilir yapısıyla ayakların gün boyu ferah kalmasını destekliyor. Zemin tutuşu yüksek Surface CTRL™ kauçuk dış tabanı ve konforlu EVA orta tabanı ile hem doğa yürüyüşlerinde hem de zorlu şehir şartlarında uzun ömürlü bir kullanım vadeder.
Kullanıcılar ne diyor?
Arazi koşucuları ve yüksek performans arayan sporcular için geliştirilen Altamesa 500 V2, yüksek esnekliğe sahip yenilikçi DREAM orta taban köpüğü ile üst düzey yastıklama sunarak darbe emilimini maksimuma çıkarır. Zorlu arazi şartlarında darbelere karşı güçlendirilmiş hafif üst yüzeyi ve ayağı koruyan burun yapısı, uzun mesafeli patika koşularında ayak sağlığını güvence altına alır. Tabanında yer alan 4 mm'lik diş yapısı ve Surface CTRL™ kauçuk dış tabanıyla çamurlu, kayalık ve engebeli zeminlerde kaymayı önleyerek maksimum tutuş ve güvenli hareket imkanı tanır.
Kullanıcılar ne diyor?
Hafif yapısı ve adımı ileriye taşıyan eğimli orta taban geometrisi sayesinde yürüyüşlerde harcanan eforu en aza indiren ayakkabı, aşınmaya dayanıklı ripstop kumaş üzerindeki su geçirmez DryVent™ membranıyla ayakları kuru tutar. Topuk sabitleme teknolojisi ve Surface CTRL™ dış tabanı, teknik patikalarda mükemmel denge ve çekiş gücü sunar.
Kullanıcılar ne diyor?
Günlük giyimde maksimum rahatlık hedefleyen Erkek Essential Centre Logo Tişört, pamuk kumaşı sayesinde cilde nefes aldırır. Rahat ve dökümlü kesimi gün boyu özgürce hareket etmenize imkan tanırken sıcak havalarda tek başına veya serin günlerde ceket ve kapüşonlu üstlerin içinde temel bir katman olarak fonksiyonel kullanım yaşatır.
Kullanıcılar ne diyor?
Bej renk seçeneğiyle öne çıkan model, kalın ve yumuşak polar dokusuyla etkili ısı yalıtımı sağlar. Nefes alabilir kumaşı hareket anında teri dışarı atarken; şık ve fonksiyonel tasarımı doğa yürüyüşlerinde ara katman, günlük kombinlerde ise konforlu bir üst giyim seçeneği sunar.
Kullanıcılar ne diyor?
Yarı ayakkabı yarı sandalet hibrit tasarımıyla yaz kampları ve su kenarı aktiviteleri için ideal olan Explore Camp, kilitli hızlı bağcık mekanizması ve ayarlanabilir topuk bandıyla ayağınıza tam oturur. Suya dayanıklı yapısı, kaymayı önleyen dokulu EVA iç tabanı ve yüksek tutuşlu Surface CTRL™ kauçuk dış tabanı ise ıslak-kuru zemin geçişlerinde konfor verir.
Kullanıcılar ne diyor?
Patika koşularında hafiflik ve esneklik arayanlar için tasarlanan ayakkabı, yüksek geri tepmeli DREAM orta taban köpüğüyle her adımda enerji dönüşü sağlayarak yorgunluğu azaltır. Entegre dil yapısı ve takviyeli burun alanı ayağı sabitlerken, 4 mm dişli Surface CTRL™ dış tabanı ise değişken arazi koşullarında güçlü tutuş sergiler.
Kullanıcılar ne diyor?
Bu içerik 14 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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