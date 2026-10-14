BUDO'dan sefer iptali! İstanbul-Bursa hattında 4 sefer yapılamayacak

Bursa ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Yapılan açıklamada, Mudanya-Kabataş hattında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan toplam 4 seferin yapılamayacağı bildirildi.

BUDO'DAN SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava koşullarının deniz ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle sefer programında değişikliğe gitti.

BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul'un Kabataş iskelesi arasında gerçekleştirilmesi planlanan 4 seferin iptal edildiği açıklandı.

BURSA-İSTANBUL SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) hattında saat 16.00 ve 19.00'da yapılması planlanan seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İSTANBUL-BURSA HATTINDA DA SEFERLER YAPILAMAYACAK

İptal kararının İstanbul'dan Bursa'ya gerçekleştirilecek seferleri de kapsadığı belirtildi.

Buna göre, İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) güzergâhında saat 16.30 ve 19.30'da düzenlenmesi planlanan deniz otobüsü seferleri de iptal edildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır