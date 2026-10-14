Suudi Arabistan'a yeni saldırı! Petrol devi Saudi Aramco'yu vurdular

Suudi Arabistan'dan bir saldırı haberi daha geldi. Zahran kentinde, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Saudi Aramco'ya ait bina vuruldu. Binada yangın çıkarken, balistik füzenin isabet ettiği yapının üst üç katında hasar oluştuğu öğrenildi.

CAN KAYBI YOK

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından binada sınırlı çapta yangın çıktığı, ekiplerin olay yerine müdahale ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldığı belirtildi. Yetkililer, saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

PEŞ PEŞE PATLAMA SESLERİ

Reuters'ın şirket kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Suudi Arabistan'ın Zahran kentinde bulunan Aramco'nun merkez yerleşkesindeki bir ofis binası balistik füze saldırısının hedefi oldu.

Saldırı sonucunda binanın en üstteki üç katının hasar gördüğü öne sürüldü. Tesisin çevresinde ise art arda patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Söz konusu yerleşke, Aramco'nun petrol sahaları, boru hatları, rafineriler ve ihracat terminallerini kapsayan kritik operasyonlarının yönetildiği merkezlerden birine ev sahipliği yapıyor.

HUSİ FÜZESİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİYLE ENGELLENDİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, saldırılarla aynı saatlerde Husiler tarafından Zahran yönüne fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, önlenen füzeye ait parçaların Zahran'daki bir yerleşim alanına düştüğünü açıkladı.

Yetkililer, Riyad'ın kuzeyinde üç insansız hava aracının (İHA) ve El-Ahsa bölgesine doğru ilerleyen bir başka balistik füzenin de hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ancak Aramco yerleşkesindeki binaya isabet ettiği belirtilen füze ile koalisyonun engellendiğini açıkladığı füzenin aynı olup olmadığına ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

RİYAD'DAKİ SALDIRILARDA 4 KİŞİ YARALANDI

Suudi Arabistan'da yaşanan saldırıların etkileri Aramco yerleşkesiyle sınırlı kalmadı. Sivil Savunma Müdürlüğü, Riyad'da hava savunma sistemleri tarafından durdurulan iki Husi füzesinin parçalarının yerleşim bölgelerine düştüğünü açıkladı.

Olayda ikisi kadın, biri erkek ve biri çocuk olmak üzere toplam dört kişinin yaralandığı belirtildi. Füze parçalarının düşmesi sonucu 15 konutta da hasar oluştuğu kaydedildi.