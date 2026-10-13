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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan’a destek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Erdoğan, Suudi Arabistan’ı hedef alan Husi saldırılarını kınayarak Türkiye’nin Suudi Arabistan’ın yanında olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan’a destek mesajı
Şevket Taner Şahin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgemizdeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı belirtti, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan erdoğan
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