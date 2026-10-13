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Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu! 3,5 milyar liralık işlem tespit edildi...

Mersin’de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen hesapların toplam işlem hacminin 3,5 milyar lirayı aştığı tespit edilirken, 37 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu! 3,5 milyar liralık işlem tespit edildi...

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına yönelik başlatılan 2 ayrı soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettiği belirlenen şüphelilere yönelik inceleme yapıldı. İncelemelerde, 17’si şirket olmak üzere toplam 45 kişi ve şirkete ait banka hesaplarının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi.

İŞLEM HACMİNİN 3,5 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Söz konusu hesapların toplam işlem hacminin 3,5 milyar lirayı aştığı belirlendi.

Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu! 3,5 milyar liralık işlem tespit edildi... 1

KİŞİLER ADINA HAT VE BANKA HESABI AÇMIŞLAR

Şüphelilerin ayrıca il dışında yaşayan işsiz vatandaşları, iş bulma ve yatırım vaadiyle Mersin’e getirerek bu kişilerin adına GSM hatları ve banka hesapları açtırdığı öne sürüldü. Söz konusu hat ve hesapların kullanılmasıyla vatandaşların mağdur edildiği ileri sürüldü.

İki ayrı soruşturma kapsamında, toplam 62 şüphelinin yakalanmasına yönelik 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak vakti eş zamanlı yapılan baskınlarda 37 şüpheli yakalandı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu! 3,5 milyar liralık işlem tespit edildi... 2

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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