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Polisler Halk TV'nin binasına girdi! Mahiroğlu böyle duyurdu

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, polis ekiplerinin kanalın İstanbul'daki binasına girdiğini duyurdu. Mahiroğlu sosyal medyadaki paylaşımında, "Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV’de" ifadelerini kullandı.

Polisler Halk TV'nin binasına girdi! Mahiroğlu böyle duyurdu
Ufuk Dağ

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Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul
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