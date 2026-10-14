Polisler Halk TV'nin binasına girdi! Mahiroğlu böyle duyurdu
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, polis ekiplerinin kanalın İstanbul'daki binasına girdiğini duyurdu. Mahiroğlu sosyal medyadaki paylaşımında, "Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV’de" ifadelerini kullandı.
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