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Arabadan inen müşterisini kurşunladı! Ankara'da taksici dehşeti

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir taksici, yolcusunu varış noktasına bırakmasının ardından müşterisine arkasından tabanca ile ateş etti. Silahlı saldırı sonucunda müşteri ağır yaralandı. Dehşete düşüren anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler semtinde akşam saatlerinde dehşet verici bir olay yaşandı.

TAKSİCİ TARAFINDAN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

S.G isimli vatandaş, alışveriş yaptıktan sonra taksi tarafından evine bırakıldığı esnada kendisini eve bırakan kimliği henüz belirlenemeyen taksici tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Arabadan inen müşterisini kurşunladı! Ankara da taksici dehşeti 1

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Ambulans ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yapılan ilk incelemede saldırıya uğrayan S.G.'nin ağır yaralandığı belirlendi.

Yaralı müşteri ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

S.G.'nin taksinin bagajından eşyalarını aldığı ve ardından binaya doğru yürüdüğü esnada taksici tarafından silahlı saldırıya uğradığı anlar, bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Arabadan inen müşterisini kurşunladı! Ankara da taksici dehşeti 2

KAÇAN TAKSİCİ ARANIYOR

Silahlı saldırıda ağır yaralanan S.G'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, saldırının ardından olay yerinden kaçan taksicinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Taksici Ankara silahlı saldırı
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