Meteoroloji’den sağanak ve fırtına alarmı! Saat verildi, İstanbul için ilçe ilçe uyarı yapıldı

Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği peş peşe uyarılarda bulundu. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak ve fırtınanın hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Bazı ilçelerde kuvvetli yağış öngörülürken, sıcaklıkların da hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı. Kuvvetli yağış kentin birçok ilçesinde etkili olurken, trafiğe çıkan sürücüler de zor anlar yaşadı.

VALİLİK BAZI İLÇELERİ TEK TEK SIRALADI

Yağışla ilgili İstanbul Valiliği de dün bir açıklama yaparak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Valilikten yapılan açıklamada, "Trakya’da başlayan, bugün aralıklı olarak devam edeceği tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli, Avrupa Yakası’nın batı kesimlerinin ise (Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir) yer yer çok kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor.

SAĞANAK CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

15.10.2026 Perşembe günü öğle saatlerinden sonraya kadar devam etmesi beklenen yağışların; sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası’nın doğusunda (Pendik, Tuzla, Şile) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16.10.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların aralıklı olarak 17.10.2026 (Cumartesi) öğleden sonraya kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

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HAVA SICAKLIĞI 6 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4 ila 6 °C altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın; Çarşamba ve Perşembe günleri kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKININA KARŞI UYARI

Kuvvetli yağış ve rüzgârın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

BU HAFTA NEREDEYSE HER GÜN SAĞANAK VAR

Bu hafta neredeyse her gün sağanak yağış var. İstanbul'da bugün şiddetini iyice artıracak yağışla beraber fırtına bekleniyor. AKOM ve İstanbul Valiliği saat vererek, ilçe ilçe uyarıda bulundu.

AKOM’DAN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte İstanbul dahil bir ilde sıcaklık sert düştü. Hafta sonu 28 derecelere çıkan sıcaklık İstanbul'da bugün 17 dereceye kadar düşerken, Cuma günü ise 14-15 dereceye düşmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi AKOM, İstanbul genelinde şiddetli fırtına ve sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Dün aralıklarla görülen yağışların özellikle bugün sabah 09.00’dan itibaren kuvvetli fırtınaya döneceği öngörülüyor.

METREKAREYE 40-70 KİLOGRAM ARASI YAĞIŞ

AKOM'un değerlendirmesine göre, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin tamamına yakın bölümünde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkili olması bekleniyor.

Buna göre, bugün sabah 09.00’dan itibaren aralıklı hamleler ile saatte 50-80 kilometre aralığında kuvvetli fırtına ile birlikte sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

18 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ illeri için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapılırken, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için turuncu kodlu fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Bursa'da yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Ankara'da bugün yağmur kuvvetli, İzmir'deki şiddetli yağış öğleden sonra hızını azaltacak. Antalya için sel tehlikesi var, özellikle Manavgat-Gazipaşa arasında hortum oluşabilir. İstanbul 18, Ankara ve Antalya 21, İzmir 22, Bursa yağmurlu 19 derece.

Marmara'da Çanakkale, Ayvalık, Balıkesir, Trakya'da hem yağmur, hem poyraz şiddetli, Edirne 14, Sakarya ise 22 derece.

İç Anadolu'da bugün Konya, Aksaray, Niğde kesiminde, Perşembe geniş alanda yağışlar kuvvetli, Konya 18, Eskişehir 20 derece.

Ege'de Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla boyunca gök gürültüleriyle çok şiddetli yağan yağmur bugün akşama doğru hızını azaltacak. Sel, dolu ve hortuma karış tedbirli olunmalı.

Akdeniz'de bugün Mersin, Isparta, Burdur'da, Perşembe Adana bölümü genelinde şiddetli yağış, sel ve dolu tehlikesi var. Bu bölgede de tedbir alınmalı.

Karadeniz'de bugün akşamı Amasya, Çorum, Sinop, Perşembe tüm batı Karadeniz hattında yağış kuvvetli olacak. Trabzon 26, Samsun 24, Rize 25 derece.

Doğu ve Güneydoğu'da kısım kısım yağan sağanaklar Perşembe çok şiddetlenecek. Erzurum 17, Malatya 18, Şanlıurfa 28, Diyarbakır 26 derece.