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Tokat'taki norovirüs vakaları sonrası profesörden kritik uyarı: İyileşince bile risk bitmiyor

Tokat’ta kısa sürede çok sayıda kişinin benzer şikayetlerle hastanelere başvurması, norovirüsün bulaşma hızı ve salgın riskiyle ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi. Özellikle kusma ve ishal gibi belirtilerle kendini gösteren enfeksiyonun hangi yollarla yayıldığı, gıdaların bulaşmadaki rolü ve iyileşme sonrasında da risk oluşturup oluşturmadığı merak konusu oldu.  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, merak edilenleri yanıtladı.

Tokat'taki norovirüs vakaları sonrası profesörden kritik uyarı: İyileşince bile risk bitmiyor
Mynet Özel Haber
Sedef Karatay

ÖZEL HABER | Tokat’ta çok sayıda kişinin benzer şikayetlerle hastanelere başvurması, norovirüs enfeksiyonunu yeniden gündeme getirdi. Son derece bulaşıcı olan norovirüs; ani başlayan kusma, ishal ve mide ağrısı gibi belirtilere yol açabilir. Kirlenmiş yiyecek ve suların yanı sıra yüzeyler ve yakın temas yoluyla da yayılabilen virüs, özellikle okul, kreş, hastane ve huzurevi gibi kalabalık ortamlarda hızla yayılabilir.

Tokat taki norovirüs vakaları sonrası profesörden kritik uyarı: İyileşince bile risk bitmiyor 1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, norovirüsün bulaşma yollarını, belirtilerini ve korunmak için alınması gereken önlemleri aşağıda anlattı.

NOROVİRÜS BU KADAR HIZLI YAYILABİLİR Mİ?

"Norovirüsler son derece bulaşıcıdır. Belirtiler ani başlar şiddetli kusma ve ishale yol açabilir. Genellikle hazırlık aşamasında kirlenmiş yiyecek veya sular ya da kirlenmiş yüzeyler aracılığıyla yayılırlar. Norovirüsler ayrıca, enfeksiyonu taşıyan bir kişiyle yakın temas yoluyla da bulaşabilir."

NOROVİRÜS TÜRKİYE’DE NE KADAR YAYGIN? BAŞKA ŞEHİRLERDE DE GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Tokat taki norovirüs vakaları sonrası profesörden kritik uyarı: İyileşince bile risk bitmiyor 2

"Norovirüsler dünya genelinde 5 yaş altı çocuklardaki yaklaşık 200 milyon vaka da dahil olmak üzere kabaca 685 milyon akut gastroenterit vakasına neden olmaktadır.

Küresel ölçekte her yıl tahminen 136.000 ila 278.000 ölüme yol açmaktadı. Akut gastroenterit vakaları arasında norovirüsün küresel ortalama yaygınlık oranı yaklaşık %20'dir. Sağlık hizmeti maliyetleri ve üretkenlik kaybı açısından küresel ekonomik etkinin yıllık 60 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir."

NOROVİRÜS GIDALARA NASIL BULAŞIYOR? HANGİ YİYECEKLERDE RİSK ARTIYOR?

Tokat taki norovirüs vakaları sonrası profesörden kritik uyarı: İyileşince bile risk bitmiyor 3

"Norovirüs enfeksiyonunun bulaşmasında; Kontamine yiyecekler, kontamine sular, kontamine bir yüzeye veya nesneye temas ettikten sonra eli ağza götürmek, Norovirüs enfeksiyonu olan bir kişiyle yakın temas halinde olmak olarak sayılabilir.

Norovirüsleri yok etmek zordur; çünkü bu virüsler hem sıcak hem de soğuk derecelerde canlılıklarını sürdürürler. Dezenfektanlara karşı da dirençlidir. Hastalığın insanlara bulaşmasında; Norovirüs enfeksiyonu olan bir kişi tarafından hazırlanan veya kontamine su ya da yüzeylerle temas etmiş yiyeceklerin tüketilmesi, okul öncesi eğitim kurumlarına veya çocuk bakım merkezlerine devam edilmesi, huzurevleri gibi insanların bir arada ve yakın mesafede ve kalabalık yaşadığı ortamlarda bulunulması, otellerde, tatil köylerinde, yolcu gemilerinde veya insanların yakın temas halinde bir arada bulunduğu diğer yerlerde konaklanması rol oynar."

NOROVİRÜS ENFEKSİYONU NASIL ÖNLENİR?

"Özellikle tuvaleti kullandıktan veya bebek bezi değiştirdikten sonra ve yemek hazırlamadan, yemek yemeden, içmeden önce elleri sabun ve suyla en az 20 saniye boyunca iyice yıkamak alınacak önlemler arasındadır.

Norovirüslere karşı alkol bazlı el dezenfektanları daha az etkili olduğundan el temizliğinde ellerin sabun ve su ile yıkanması daha etkili ve ön plandadır. Hasta bir kişi tarafından hazırlanmış olabilecek gıdalar da dahil olmak üzere, kontamine gıda ve sulardan kaçınmak da korunmada etkili bir yoldur. Meyve ve sebzeler yemeden önce yıkanmalı,deniz ürünlerini iyice pişirilmeli, bulaşma ihtimali olan yüzeyler dezenfekte edilmelidir. Klor bazlı çamaşır suyu çözeltisi norovirüslere karşı etkili bir dezenfektandır.

Norovirüs enfeksiyonu riski yüksek bölgelere seyahat edildiğinde; yalnızca pişmiş gıdalar tüketilmeli, sadece sıcak veya gazlı içecekler içilmeli, hijyenik olmayan ya da bu şekilde hazırlanmayan yiyeceklerden uzak durulmalıdır."

BELİRTİLER BİTTİKTEN SONRA DA BULAŞMA RİSKİ SÜRÜYOR MU?

Tokat taki norovirüs vakaları sonrası profesörden kritik uyarı: İyileşince bile risk bitmiyor 4

"İshal, mide ağrısı ve kusma belirtileri genellikle norovirüse maruz kaldıktan 12 ila 48 saat sonra ortaya çıkar. Norovirüs enfeksiyonu belirtileri genellikle 1 ila 3 gün sürer. Çoğu insan için norovirüs enfeksiyonu genellikle birkaç gün içinde geçer ve hayati tehlike oluşturmaz.

Ancak bazı kişilerde özellikle küçük çocuklarda; yaşlılarda; bağışıklık sistemi zayıflamış veya başka tıbbi rahatsızlıkları olanlarda veya hamilelerde norovirüs enfeksiyonu şiddetli olabilir. Norovirüs enfeksiyonu şiddetli dehidrasyona ve hatta ölüme neden olabilir.

Norovirüs enfeksiyonu en sık kapalı ve kalabalık ortamlarda görülür. Hastaneler, huzurevleri, çocuk bakım merkezleri, okullar ve yolcu gemileri buna örnek olarak gösterilebilir. Belirti ve bulgular aniden başlayabilir. Hastalarda; Mide bulantısı, kusma, ishal, halsizlik, iştahsızlık, kas ve eklem ağrısı, subfebril ateş yakınmaları görülür

Belirti ve bulgular genellikle norovirüse ilk maruziyetten 12 ila 48 saat sonra başlar ve 1 ila 3 gün sürer. İyileştikten sonraki birkaç hafta boyunca dışkı ile virüs atılmaya devam eder. Altta yatan bağış sistemi baskılayan hastalığı olanlarda bu virüsün dışkı ile atılma süreci haftalarca hatta aylarca sürebilir. Norovirüs enfeksiyonu geçiren bazı kişilerde hiçbir belirti veya bulgu görülmeyebilir. Ancak bu kişiler yine de bulaştırıcıdır ve virüsü başkalarına yayabilirler.

Norovirüsler son derece bulaşıcıdır; bu da norovirüs enfeksiyonunun başkalarına kolayca bulaşabileceği anlamına gelir. Virüs, dışkı ve kusmuk yoluyla vücuttan atılır. Hastalık belirtilerinin ilk ortaya çıktığı andan iyileştikten sonraki birkaç güne kadar virüsü bulaşı gerçekleşebilir. Norovirüsler, yüzeylerde ve nesneler üzerinde de günlerce veya haftalarca varlığını sürdürebilir. Bu durumu virüsün hızla ve kolayca insanlara bulaşmasında ve daha fazla sayıda kişinin enfekte olmasında önemli bir faktördür."

OKUL, KREŞ, YURT, HASTANE VE HUZUREVLERİNDE NASIL ÖNLEM ALINMALI?

Tokat taki norovirüs vakaları sonrası profesörden kritik uyarı: İyileşince bile risk bitmiyor 5

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, son olarak alınması gereken önlemleri açıkladı, "Norovirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemek için; hastaların başkalarıyla temasının önlenmesi, ellerin sabunla iyice yıkanması, başkaları tarafından kullanılacak gıdalara ve eşyalara dokunmaktan kaçınılmalı, bulaşmış yüzeylerin, norovirüslere karşı etkili bir dezenfektanla temizlenmesi, kusmuk ve dışkıyı dikkatlice bertaraf edilmesi, tek kullanımlık eldivenlerin kullanılması, atık maddeleri tek kullanımlık havlularla temizlenmesi, sayılabilir.

Norovirüslerin hava yoluyla yayılmasını önlemek için kirli malzemelerin mümkün olduğunca az hareket ettirilmesi, kirlenmiş eşyaların plastik torbalara koyup çöpe atılması, bulaşmış olabilecek giysilerin ve nevresimlerin çıkarılıp yıkanması alınacak önlemler arasındadır."

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norovirüs enfeksiyonu sağlık Mynet Özel
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