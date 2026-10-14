45 mesaj gönderdi, hapis cezası aldı! Yargıtay son noktayı koydu

İzmir'de akrabasına aynı gün içerisinde 45 mesaj gönderen kişiye verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Mesajların gönderildiği kişinin rahatsız edilmek istemediğini açıkça belirtmesine rağmen yazışmayı sürdüren sanık, "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf mahkemesinin ilk aşamada verdiği beraat kararını bozan Yargıtay, sanığın eyleminin suç oluşturduğuna hükmetti.

Olay, İzmir'de bir kişinin akrabasından aynı gün içerisinde çok sayıda mesaj alması üzerine yaptığı şikâyetle yargıya taşındı.

Şikâyetçi, telefon rehberinde kayıtlı olmayan bir numaradan gelen mesajlara başlangıçta gönderen kişinin kim olduğunu öğrenmek amacıyla yanıt verdiğini belirtti.

Mesajları gönderen kişinin akrabası olduğunu öğrendikten sonra kendisine bir daha yazılmasını istemediğini ifade eden şikâyetçi, buna rağmen mesajların devam ettiğini öne sürdü.

Aynı gün içerisinde toplam 45 mesaj gönderilmesi üzerine şikâyetçi, hukuki yollara başvurdu.

Şikâyetin ardından sanık hakkında İzmir 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan dava açıldı.

Yargılama sürecinde, şikâyetçinin rahatsız edilmek istemediğini belirtmesine rağmen sanığın mesaj göndermeyi sürdürdüğü değerlendirildi.

Mahkeme, sanığın eyleminin suç oluşturduğuna hükmederek 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.

İSTİNAF MAHKEMESİ BERAAT KARARI VERDİ

Yerel mahkemenin kararına itiraz eden sanık, dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

İtirazı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25'inci Ceza Dairesi, taraflar arasında karşılıklı mesajlaşma bulunduğuna dikkat çekti.

Sanığın yazışmanın sonunda "Rahatsız olduysan asla mesaj atmam" ifadesini kullandığını değerlendiren mahkeme, mesajların tamamının aynı gün içerisinde gönderildiğini ve sonrasında yeni bir mesaj atılmadığını belirtti.

İstinaf mahkemesi, sanığın yalnızca karşı tarafın huzur ve sükununu bozmak amacıyla hareket ettiğinin kanıtlanamadığına ve suçun oluşması için gereken ısrar unsurunun gerçekleşmediğine karar verdi.

Bu gerekçelerle yerel mahkemenin mahkûmiyet hükmü kaldırılarak sanık hakkında beraat kararı verildi.

YARGITAY BERAAT KARARINI BOZDU

Beraat kararının temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 12'nci Ceza Dairesinin önüne geldi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay, şikâyetçinin mesaj gönderen kişiye rahatsız edilmek istemediğini açıkça bildirdiğini ve mesajların sürmesi halinde şikâyetçi olacağını söylediğini vurguladı.

Ancak sanığın bu uyarıya rağmen mesaj göndermeyi sürdürerek aynı gün içerisinde toplam 45 mesaj attığı belirtildi.

Yargıtay, sanığın eylemi nedeniyle mahkûmiyet kararı verilmesi gerekirken beraat hükmü kurulmasını hukuka aykırı buldu.

Bu değerlendirmeyle istinaf mahkemesinin beraat kararı bozuldu.

SANIKTAN "HATIRINI SORMAK İSTEDİM" SAVUNMASI

Yargıtayın bozma kararının ardından dosyayı yeniden değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25'inci Ceza Dairesi, sanığı "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Kararın ardından sanık avukatı yeniden temyiz başvurusunda bulundu.

Savunmada, sanığın akrabası olan kişinin yalnızca hatırını sormak amacıyla mesaj gönderdiği, karşı tarafı rahatsız etme kastının bulunmadığı ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ileri sürüldü.

Sanık avukatı, bu gerekçelerle müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

YARGITAY HAPİS CEZASINI OY BİRLİĞİYLE ONADI

Dosyayı ikinci kez inceleyen Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, yargılama sürecinde gerçekleştirilen işlemlerin usul ve kanuna uygun olduğunu değerlendirdi.

Daire, dosyadaki delillerin gerekçeli kararda ele alındığını, sanığın eyleminin sabit olduğunu ve suçun hukuki niteliği ile verilen cezanın doğru belirlendiğini ifade etti.

İstinaf mahkemesinin kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmeden Yargıtay, sanık avukatının temyiz başvurusunu esastan reddetti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır