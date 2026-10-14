Uykusuzluk 37 hastalığa davetiye çıkarıyor! Uzmanlar ideal uyku süresini açıkladı

Uyku, vücudun dinlenmesi ve kendini yenilemesi için büyük önem taşıyor. Ancak yeterince uyumamak yalnızca gün içinde yorgun hissetmeye neden olmuyor. Yeni bir araştırma, uyku süresi ve kalitesinin uzun vadeli sağlıkla da bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.

İngiltere'de yürütülen çalışmada, yaklaşık 100 bin kişinin uyku verileri incelendi. Katılımcıların bileklerine taktıkları cihazlarla yedi gün boyunca uyku süreleri ve evreleri takip edildi. Daha sonra sağlık kayıtları yaklaşık 9 yıl boyunca değerlendirildi.

GECEDE 5 SAATTEN AZ UYUYANLARDA 37 HASTALIK RİSKİ

Araştırmada, gecede 5 saatten az uyuyan kişilerin 37 farklı hastalık açısından daha yüksek risk taşıdığı görüldü. Uyku süresi ile birçok hastalık arasındaki ilişkinin doğrusal olmadığı, bazı durumlarda riskin belirli bir uyku aralığında daha düşük seyrettiği belirlendi.

İncelenen hastalıkların büyük bölümünde en düşük riskin gecede 6 ila 8 saat uyuyan kişilerde görüldüğü tespit edildi. Araştırmacılar, orta ve ileri yaştaki yetişkinler için bu sürenin sağlık açısından önemli olabileceğine dikkat çekti.

Ancak araştırmanın gözlemsel olduğu ve az uyumanın doğrudan hastalıklara neden olduğunu kanıtlamadığı vurgulandı.

REM UYKUSU İLE HASTALIK RİSKİ ARASINDAKİ BAĞLANTI DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmada yalnızca toplam uyku süresi değil, uykunun farklı evreleri de incelendi. Daha fazla REM uykusu, 83 hastalığın daha düşük görülme oranıyla ilişkilendirildi.

Araştırmacıların hesaplamalarına göre, REM uykusundaki her 47,6 dakikalık artış, takip sürecinde kalp yetmezliği oranının yüzde 26, demans oranının yüzde 46 ve Parkinson hastalığı oranının yüzde 80 daha düşük olmasıyla bağlantılıydı.

Derin uyku süresinin daha uzun olması da tip 2 diyabet ve majör depresif bozukluk dahil 7 hastalıkta daha düşük riskle ilişkilendirildi.

GECE BOYUNCA SIK UYANMAK DA İNCELENDİ

Araştırmada, uyku düzenindeki değişiklikler ve uykuya daldıktan sonra uyanık geçirilen süre de değerlendirildi. Geceden geceye uyku düzeninin daha fazla değişmesi ve uyku sırasında daha uzun süre uyanık kalmak, kaygı bozuklukları ve madde kullanım bozuklukları dahil bazı sağlık sorunlarının daha yüksek görülme oranlarıyla bağlantılı bulundu.

Araştırmacılar, sonuçların uyku süresinin yanı sıra uykunun bölünmesinin ve farklı uyku evrelerinin de sağlıkla ilişkili olabileceğini gösterdiğini belirtti.

UYKU ARAŞTIRMASINDA YAKLAŞIK 100 BİN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Araştırmaya İngiltere Biobank çalışmasına katılan 95 bin 559 kişi dahil edildi. Katılımcılar yedi gün boyunca bileklerine takılan hareket ölçerlerle takip edildi. Yapay zeka tabanlı bir algoritmayla toplam uyku süresi, REM uykusu, derin uyku, hafif uyku ve gece içindeki uyanıklık süreleri tahmin edildi.

Katılımcıların sağlık kayıtları ortanca 8,9 yıl boyunca takip edildi ve uyku özellikleri binden fazla hastalık sonucu açısından incelendi.