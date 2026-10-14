Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Samsun’un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen çalışmada 23 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 23 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili S.B. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen S.B., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır