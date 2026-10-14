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Başakşehir’de uyuşturucu operasyonunda AK-47 ele geçirildi

Başakşehir’de bir adrese yönelik düzenlenen operasyonda 7 kilo 765 gram skunk, ruhsatsız tabanca ve AK-47 tüfek ele geçirildi.

Başakşehir’de uyuşturucu operasyonunda AK-47 ele geçirildi

Başakşehir’de bir adrese yönelik düzenlenen operasyonda 7 kilo 765 gram skunk, ruhsatsız tabanca ve AK-47 tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’ndeki bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. 14 Ekim’de gerçekleştirilen saha çalışmaları ve istihbari analizlerin ardından adresi takibe alan ekipler, binadan çıkan ve şüpheli hareketlerde bulunduğu belirtilen B.U.A. (19) ile E.A.’yı (19) durdurdu. Şüphelilerin kontrollerinde 145 gram skunk, bir ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin çıktığı adreste yapılan aramada ise 7 kilo 620 gram skunk, bir AK-47 tüfek, 6 fişek, bir paketleme makinesi ve bir hassas terazi bulundu.

Yakalanan 2 şüphelinin, uyuşturucu madde ticareti ve 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçları kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Başakşehir’de uyuşturucu operasyonunda AK-47 ele geçirildi 1

Başakşehir’de uyuşturucu operasyonunda AK-47 ele geçirildi 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
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