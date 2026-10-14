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Şanlıurfa’da yağış etkili oldu

Şanlıurfa’da yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.Kentte aniden bastıran yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa’da yağış etkili oldu

Şanlıurfa’da yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Kentte aniden bastıran yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Yağış nedeniyle bazı yollarda oluşan su birikintileri oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde yağmurun yer yer etkisini sürdürdüğü gözlendi.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın hafta boyunca etkisini sürdüreceğini bildirdi.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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