Bolu’da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı

Bolu Valiliği, kent genelinde 15 Ekim Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları muhtemel olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, Bolu’da 15 Ekim Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren etkili olması beklenen kuvvetli yağışların, 16 Ekim Cuma günü saat 09.00’a kadar sürmesi bekleniyor. Bolu Valiliği tarafından yapılan uyarıda, kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, yıldırım, ani sel ve su baskını gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Vatandaşların yağış süresince dikkatli ve tedbirli olmaları, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri almaları istendi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır