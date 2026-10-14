İstanbul sağanak yağışa teslim oldu: Sarıyer'de onlarca araç suya gömüldü! İşte korku dolu anlar

İstanbullular için art arda yapılan 'dışarı çıkmayın' uyarılarının ardından saat 16:00'dan sonra fırtına ve yağmur etkisini artırdı. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’ni su bastı. Arnavutköy'deki Alibey Deresi ise şiddetli yağış nedeniyle taştı. Gaziosmanpaşa'da yağış sonrası yol çökerken, Şişli'de de caddeleri su bastı. Öte yandan megakentte trafik yüzde 90 seviyesine dayandı.

YER SARIYER: ONLARCA ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ

Şehrin birçok yerinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Sarıyer'de ise birçok araç sağanağın göle çevirdiği yollarda mahsur kaldı.



SUDA SÜRÜKLENEN ARAÇLAR KAMERAYA YANSIDI

Sarıyer'de etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle yolları su bastı. Sarıyer Ayazağa'da yolda onlarca araç suya gömüldü. Sudaki araçlar neredeyse görünmez bir hal alırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

İstanbul'da sağanak yağış etkili olurken, Beşiktaş'ta sel sularının hayatı olumsuz etkilediği anlar kameralara böyle yansıdı.

İstanbul'da sağanak yağış etkili olurken, Beşiktaş'ta sel sularının hayatı olumsuz etkilediği anlar kameralara böyle yansıdı. https://t.co/DEeMBjgXyt — Mynet (@mynet) October 14, 2026

HASTANEYİ SU BASTI

Sarıyer Çayırbaşı’ndaki Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’ni su bastı. Hastanede biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Sağanak nedeniyle birçok mahallede yollar göle döndü. Yollarda biriken su nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ise, yürümekte zorlandı. Yağış nedeniyle bazı evleri su bastı.

ŞİŞLİ’DE SAĞANAK SONRASI CADDEYİ SU BASTI: SÜRÜCÜ MAHSUR KALDI

İstanbul Şişli’de etkili olan sağanak yağışın ardından yolda su birikintileri oluştu. Cadde üzerinde ilerlemeye çalışan bir sürücü, aracıyla mahsur kaldı.

İstanbul genelinde sabah saatlerinde ve gün içerisinde etkisini sürdüren sağanak yağış, akşam saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

Şişli’de sağanak nedeniyle bir caddenin bazı bölümleri adeta göle döndü. Yolda biriken su araçların geçişini zorlaştırırken, ulaşımda aksamalara neden oldu. Suyla kaplanan bölümden geçmeye çalışan bir sürücü, ilerleyemeyerek caddede mahsur kaldı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ, MOTOSİKLETLERE YASAK GELDİ

İstanbul Valiliği, kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, 15 Ekim'de yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilik "Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır." açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır