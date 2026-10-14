Yüksek performans ve sessizlik bir arada: DREO Hava Temizleyici indirimde

Havalardan dolayı kapı pencere açamadığımız soğuk aylarda evdeki yemek kokuları, gözle görülmeyen tozlar ve kuruyan hava nedeniyle sabahları yorgun uyanmak en sık yaşanan sorunlardan biri. Kapalı alanlarda oluşan basık havalar evin kalitesini çok düşürebiliyor; bu sorunu çözmenin en etkili yolu ise ortamın havasını sürekli tazeleyen yüksek performanslı bir hava temizleyici kullanmak. Neyse ki tam da bu mevsimde imdadımıza yetişen DREO 338S modelinde harika bir indirim başladı. Detaylar yazımızda!

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DREO Akıllı Hava Temizleyici 338S

DREO Akıllı Hava Temizleyici 338S, AHAM doğrulamalı HEPA filtreleme sistemi ve hassas PM2.5 sensörü sayesinde ortamdaki toz, polen ve alerjenleri anında tespit ederek havanızı etkili bir şekilde temizler. Otomatik, Turbo ve fısıltı sessizliğindeki (18dB) HEPA Uyku Modu gibi farklı kullanım seçenekleri sunan cihaz, Wi-Fi bağlantısı ve sesli kontrol desteği ile mobil uygulama üzerinden zahmetsizce yönetilebilir. Şık dijital ekranı üzerinden anlık hava kalitesini izlemenize olanak tanırken, yüksek CADR performansı ve düşük güç tüketimiyle 80 m²'ye kadar olan geniş alanlarda üstün havalandırma ve hijyen sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Hava temizleyici beklediğimden iyi kalitede, gerçekten beğendim, odanın havasını fark edilir düzeyde değiştirdi."

"82 metrekare kullanışlı bir genişlik tavsiye ederim güzel ürün uzaktan kontrol etmek de çok kullanışlı."

Bu içerik 14 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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