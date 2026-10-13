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Gardırobunuzun joker parçası The North Face polarda indirim başladı
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Gardırobunuzun joker parçası The North Face polarda indirim başladı

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Sert kış günlerinde gardıropta eli her zaman ilk gidilen parçalar bellidir: Sıcak tutan, rahat hissettiren ve her pantolonun üzerine giden sade kıyafetler. Doğada kullanıma uygun teknik standartlarla üretilen The North Face Glacier polar tam olarak bu beklentiyi karşılıyor. Ne sizi bunaltıyor ne de hareketinizi kısıtlıyor; soğuklar başladığında doğrudan kurtarıcı parçanız oluyor. Mağaza fiyatından 1,371 TL daha uyguna alabileceğiniz poları değerlendirmek isteyenler için inceledik. İşte detaylar!

Soğuk havalarda üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz, kat kat giyinme derdini bitiren bir polar arıyorsanız The North Face’in bu modeli tam size göre. Outdoor kökenli bir marka olduğu için dondurucu günlerde ısıyı içeride tutmayı çok iyi başarıyor; üstelik bunu yaparken ağırlaştırmıyor ve hantal durmuyor. Rüzgarlı kış günlerinde mont altına ara katman, serin havalarda ise tek başına giyip çıkmak için dolaptaki en kullanışlı parçalardan biri. Şu an Glacier 1/4 fermuarlı modelde indirim varken tam alınacak zamanı. İsterseniz detaylara hızlıca bakalım.

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The North Face Glacier Fleece 1/4 Zip Erkek Outdoor Polar

Gardırobunuzun joker parçası The North Face polarda indirim başladı 1

The North Face Glacier 1/4 Fermuarlı Erkek Polar, %100 geri dönüştürülmüş polyester mikro polar kumaşı sayesinde üstün ısı yalıtımını tüy kadar hafif bir yapıda sunar. Nemi hızla dışarı atan nefes alabilir teknolojisi tempolu yürüyüşlerde kuru ve ferah kalmanızı sağlarken, esnek yapısı hareket özgürlüğünü kısıtlamaz. Yakadaki yarım fermuar detayı sıcaklık kontrolünü kolaylaştırır; yaka, manşet ve etek ucundaki biyeler ekstra dayanıklılık katar. Şehirde veya outdoor aktivitelerde tek başına ya da mont içi ara katman olarak ideal bir kullanım sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Her zamanki gibi markadan mükemmel kalite; bedenlerin tam ölçüsünde olduğunu, yani ne çok büyük ne de çok küçük olduğunu unutmayın."
  • "Bedeni harika! Eşim yaklaşık 1,83 m boyunda ve 90 kg ağırlığında; üzerine tam oturuyor; ne çok dar ne de çok bol. Kazağın kolları ve gövde kısmı, onun bu yapısına uygun uzunlukta. Çok kalın olmayan, inanılmaz derecede yumuşak bir polar; üstelik tüylenme de yapmıyor. Fiyatı biraz yüksek ama kalitesi mükemmel."
Ürünü İncele

Bu içerik 13 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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