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İstanbul'u sağanak vurdu: Yol çöktü, trafik kilitlendi

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, Eyüpsultan'da yol çökmesine neden oldu. Eyüpsultan Bulvarı'nda yoğun yağışın ardından yolun bir bölümünde çökme meydana gelirken, bölgede trafik durma noktasına geldi. Polis ekipleri araçların oluşan çukura düşmesini önlemek amacıyla güvenlik önlemleri alırken, çöken yola kepçeyle müdahale edildi. Yaşanan olay nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da evlerine ulaşmakta zorlandı.

İstanbul'u sağanak vurdu: Yol çöktü, trafik kilitlendi
Sariye Nur Dönmez

İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Eyüpsultan'da yoğun yağışın ardından bulvar üzerinde yol çökmesi meydana geldi. Polis ekipleri, sürücülerin oluşan çukura düşmesini önlemek amacıyla güvenlik önlemleri alırken, bölgede trafik durma noktasına geldi. Yaşanan olay nedeniyle vatandaşlar evlerine ulaşmakta güçlük çekti.

İstanbul u sağanak vurdu: Yol çöktü, trafik kilitlendi 1

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, birçok noktada su baskınlarına neden olurken Eyüpsultan'da da yol çökmesi meydana geldi.

Eyüpsultan Bulvarı'nda yoğun yağışın ardından yolun bir bölümünde çökme oluştu.

Yolda meydana gelen hasar nedeniyle araç trafiğinde aksamalar yaşandı.

POLİS EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Yolun çökmesinin ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Araçların oluşan çukura düşmesini engellemek amacıyla çevrede tedbir alınırken, yolun çöken bölümüne ekipler tarafından kepçeyle müdahale edildi.

İstanbul u sağanak vurdu: Yol çöktü, trafik kilitlendi 2

TRAFİK KİLİTLENDİ, VATANDAŞLAR YOLDA KALDI

Eyüpsultan Bulvarı'nda meydana gelen yol çökmesi, bölgedeki ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Çökmenin yaşandığı noktada trafik durma noktasına gelirken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli yağışın ardından yaşanan olay nedeniyle evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar da ulaşımda zorluk yaşadı.

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