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Merak edilen harita paylaşıldı! Bugüne özellikle dikkat: Tam 48 il

İstanbul'da dün başlayıp bugün devam eden aşırı yağışlar sele neden oldu. Uzmanlar bugün içinde uyarı yaparken Meteoroloji'den beklenen açıklama geldi. 6 il için turuncu alarm verilirken İstanbul, Ankara ve İzmir'in de yer aldığı 42 il içinse sarı kodlu uyarı verildi.

Merak edilen harita paylaşıldı! Bugüne özellikle dikkat: Tam 48 il
Ufuk Dağ

Ekim ayının ortasında gelen şiddetli yağışlar başta İstanbul olmak üzere birçok ilde taşkınlara neden oldu. Dün sabah itibarıyla başlayan yağışlar İstanbul'da 2 can alırken peş peşe önlemleri de beraberinde getirdi. Kabus gibi geçen gecenin ardından bugüne dair hava durumu merak edildi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

YİNE KUVVETLİ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 48 il için sarı ve turuncu kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

6 İLDE TURUNCU ALARM

Meteoroloji'nin 15 Ekim tarihli uyarı haritasına göre Bursa, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Yalova ve Düzce için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Merak edilen harita paylaşıldı! Bugüne özellikle dikkat: Tam 48 il 1

3 BÜYÜKŞEHİR VE DİĞERLERİNDE SARI ALARM

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 42 ilde ise sarı kodlu uyarı verildi. Bu iller Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Osmaniye olarak sıralandı.

İSTANBULLULAR DİKKAT!

İstanbul ve Marmara'nın doğusunda sağanak yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Özellikle Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olarak aşırı yağış riski bulunuyor.

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

Merak edilen harita paylaşıldı! Bugüne özellikle dikkat: Tam 48 il 2

YAĞIŞ BEKLENEN İLÇELER

AKOM'un değerlendirmelerine göre yağışların perşembe günü öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Avrupa Yakası'nda Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece; Anadolu Yakası'nda ise Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile ilçelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

İstanbul'da hava sıcaklığının 13 ila 16 derece arasında seyretmesi beklenirken, vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı

DOĞU ANADOLU'DA DA KUVVETLİ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleri ile bazı komşu illerin belirli kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

15 Ekim'in ilk saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların 16 Ekim Cuma günü sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara İstanbul İzmir meteoroloj
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