Merak edilen harita paylaşıldı! Bugüne özellikle dikkat: Tam 48 il

Ekim ayının ortasında gelen şiddetli yağışlar başta İstanbul olmak üzere birçok ilde taşkınlara neden oldu. Dün sabah itibarıyla başlayan yağışlar İstanbul'da 2 can alırken peş peşe önlemleri de beraberinde getirdi. Kabus gibi geçen gecenin ardından bugüne dair hava durumu merak edildi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

YİNE KUVVETLİ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 48 il için sarı ve turuncu kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

6 İLDE TURUNCU ALARM

Meteoroloji'nin 15 Ekim tarihli uyarı haritasına göre Bursa, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Yalova ve Düzce için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

3 BÜYÜKŞEHİR VE DİĞERLERİNDE SARI ALARM

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 42 ilde ise sarı kodlu uyarı verildi. Bu iller Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Osmaniye olarak sıralandı.

İSTANBULLULAR DİKKAT!

İstanbul ve Marmara'nın doğusunda sağanak yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Özellikle Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olarak aşırı yağış riski bulunuyor.

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

YAĞIŞ BEKLENEN İLÇELER

AKOM'un değerlendirmelerine göre yağışların perşembe günü öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Avrupa Yakası'nda Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece; Anadolu Yakası'nda ise Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile ilçelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

İstanbul'da hava sıcaklığının 13 ila 16 derece arasında seyretmesi beklenirken, vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı

DOĞU ANADOLU'DA DA KUVVETLİ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleri ile bazı komşu illerin belirli kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

15 Ekim'in ilk saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların 16 Ekim Cuma günü sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.