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İran'da üretip Yüksekova'dan Avrupa'ya dağıtıyorlarmış! Uyuşturucu ağına dev darbe: 7 baron yakalandı, 7.6 milyarlık mal varlığına el konuldu

Uluslararası uyuşturucu ağına yönelik 5 ülkede operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aaralarında asit baronu, hanım ağa, baroniçe, patroniçe ve abla lakaplı elebaşlarının da bulunduğu 7 baron yakalanırken, örgütün sistemi de değişfre edildi. Örgütün kimyasal maddeleri İran'a eroine dönüştürdükten sonra Hakkari'deki Yüksekova dağlarından katırlarla sınırı geçirdiği öğrenildi. Operasyon kapsamında 7 milyar 657 milyon liralık dev mal varlığına el konuldu.

İran'da üretip Yüksekova'dan Avrupa'ya dağıtıyorlarmış! Uyuşturucu ağına dev darbe: 7 baron yakalandı, 7.6 milyarlık mal varlığına el konuldu

Uluslararası suç örgütlerinin haberleşmek için kullandığı Sky ECC uygulamasındaki milyonlarca mesajı tek tek inceleyen Türk kuvvetleri aralarında 7 uyuşturucu baronun olduğu suç ağını deşifre etti.

İran da üretip Yüksekova dan Avrupa ya dağıtıyorlarmış! Uyuşturucu ağına dev darbe: 7 baron yakalandı, 7.6 milyarlık mal varlığına el konuldu 1

İŞ İNSANI VE HAYIRSEVER KILIKLARINA BÜRÜNMÜŞLER

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Narkotik Polisi; Asya'dan Avrupa'ya uzanan, uyuşturucunun ham maddesinden dağıtımına kadar tüm süreci yöneten şebekeyi adım adım ortaya çıkardı. Deşifre olan baronların, kendilerini gizlemek amacıyla iş insanı ve hayırsever gibi davrandığı, çeşitli kurumlara birçok bağış yaptıkları saptandı.

İran da üretip Yüksekova dan Avrupa ya dağıtıyorlarmış! Uyuşturucu ağına dev darbe: 7 baron yakalandı, 7.6 milyarlık mal varlığına el konuldu 2

10 TON UYUŞTURUCU VE KARA PARAYA EL KONULDU

Tepe isimlerin yakalanması için yapılan çalışma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstihbarat Şube, EUROPOL ve MASAK desteğiyle Türkiye, Almanya, Hollanda, Belçika ve İran'da 13 Ekim'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yaklaşık 10 ton uyuşturucunun ele geçirildiği baskınlarda, baronların kirli gelirlerine el konuldu.

İran da üretip Yüksekova dan Avrupa ya dağıtıyorlarmış! Uyuşturucu ağına dev darbe: 7 baron yakalandı, 7.6 milyarlık mal varlığına el konuldu 3

SINIRDA KATIRLI SEVKİYATI YÖNETTİ

Uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal maddeleri asit baronu olarak bilinen E.İ.'nin sağladığı tespit edildi. Bu maddeler eroine dönüştürülmek üzere İran'a gönderildi. Yakalanma riskini azaltmak için ilkel yöntemlere başvuran örgüt, ürettiği uyuşturucuyu katırlara yükleyip Yüksekova dağlarından geçirerek Türkiye'ye soktu ve gizli bölgelerde sakladı.

İran da üretip Yüksekova dan Avrupa ya dağıtıyorlarmış! Uyuşturucu ağına dev darbe: 7 baron yakalandı, 7.6 milyarlık mal varlığına el konuldu 4

ŞEBEKENİN LİDER KADROSU TEK TEK BELİRLENDİ

Soruşturma sayesinde örgüt içindeki görev dağılımı da netleşti. Uyuşturucunun Türkiye'ye girişinden sonraki iç dağıtımını ve zamanlamasını C.G. planlarken, İstanbul'daki ağı Abla lakaplı G.D. yönetti.

İran da üretip Yüksekova dan Avrupa ya dağıtıyorlarmış! Uyuşturucu ağına dev darbe: 7 baron yakalandı, 7.6 milyarlık mal varlığına el konuldu 5

Örgütün en korkulan isimlerinden olan Patroniçe ve Hanımağa lakaplı N.A. ise Avrupa'daki dağıtımın başındaydı. Sevkiyat trafiğini H.C. organize ederken, Hollanda ağını ise onun sağ kolu olan N.A. idare etti.

İran da üretip Yüksekova dan Avrupa ya dağıtıyorlarmış! Uyuşturucu ağına dev darbe: 7 baron yakalandı, 7.6 milyarlık mal varlığına el konuldu 6

BARONLARIN PARA KULELERİ YIKILDI: 7 MİLYAR 657 MİLYONLUK DEV MAL VARLIĞI...

Operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 10 ton uyuşturucunun 3 tonu Almanya, Hollanda, Makedonya ve İran'da yakalandı. Geri kalan yaklaşık 6 ton uyuşturucu ise ağırlıklı olarak İstanbul merkezli 13 ilde ele geçirildi, 47 kişi yakalandı.

İran da üretip Yüksekova dan Avrupa ya dağıtıyorlarmış! Uyuşturucu ağına dev darbe: 7 baron yakalandı, 7.6 milyarlık mal varlığına el konuldu 7

Şebekenin kara parayı aklamak amacıyla otel, petrol istasyonu, lojistik, oto galeri, döviz bürosu ve kuyumculuk gibi sektörlerde şirketler kurduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla baron ağı tamamen çökertilirken şüphelilere ait 7 milyar 657 milyon liralık dev mal varlığına el konuldu. Böylece malı yakalansa bile ticarete devam eden baronların ana finansal kaynağı kurutulmuş oldu.

İran da üretip Yüksekova dan Avrupa ya dağıtıyorlarmış! Uyuşturucu ağına dev darbe: 7 baron yakalandı, 7.6 milyarlık mal varlığına el konuldu 8

İran da üretip Yüksekova dan Avrupa ya dağıtıyorlarmış! Uyuşturucu ağına dev darbe: 7 baron yakalandı, 7.6 milyarlık mal varlığına el konuldu 9

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Anahtar Kelimeler:
İran uyuşturucu
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