Ölümle burun buruna: 'Su boynuma kadar geldi, 20 dakika içinde kaldım'

Kemerburgaz'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini ve evleri su bastı, bazı araçlar ise sel sularına kapılarak sürüklendi. Bölgede selin verdiği hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Öte yandan minibüsü sağanak nedeniyle sürüklenen Ali Eryolcu, "Su arabayı sürükledi buraya kadar getirdi. Kapıyı açıp kendimi aşağıya attım, ağaçlara tutundum. Su boynuma kadar geldi. 20 dakika suyun içinde kaldım" dedi.

65 KİŞİ KURTARILDI

İstanbul’da dün gündüz ve gece saatlerinde etkili olan sağanak Kemerburgaz'da da etkili oldu. Kemerburgaz'da birçok ev ve iş yerini su bastı, araçlar yolda kaldı. Dün gece yağış nedeniyle mahsur kalan insanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiyeden alınan bilgiye göre dün akşam sağanak nedeniyle mahsur kalan 65 kişi kurtarıldı. Günün aydınlanmasıyla da hasarın boyutu ortaya çıktı. Ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

"SU BOYNUMA KADAR GELDİ"

Ali Eryolcu, "Minibüsüm yolda kaldı, yolcu yoktu. Su arabayı sürükledi buraya kadar getirdi. Kapıyı açıp kendimi aşağıya attım, ağaçlara tutundum. Bağırdım. Su boynuma kadar geldi. 20 dakika suyun içinde kaldım, kepçe geldi beni çıkarttı da öyle kurtuldum" dedi.