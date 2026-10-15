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Ölümle burun buruna: 'Su boynuma kadar geldi, 20 dakika içinde kaldım'

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İstanbul'da yaşanan facianın boyutu korkutmaya devam ediyor. Kemerburgaz'da minibüsüyle yolda kalan bir vatandaş yaşadığı dehşet dolu dakikaları, "Bağırdım. Su boynuma kadar geldi. 20 dakika suyun içinde kaldım." sözleriyle anlattı ve nasıl kurtulduğunu da söyledi.

Kemerburgaz'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini ve evleri su bastı, bazı araçlar ise sel sularına kapılarak sürüklendi. Bölgede selin verdiği hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Öte yandan minibüsü sağanak nedeniyle sürüklenen Ali Eryolcu, "Su arabayı sürükledi buraya kadar getirdi. Kapıyı açıp kendimi aşağıya attım, ağaçlara tutundum. Su boynuma kadar geldi. 20 dakika suyun içinde kaldım" dedi.

Ölümle burun buruna: Su boynuma kadar geldi, 20 dakika içinde kaldım 1

65 KİŞİ KURTARILDI

İstanbul’da dün gündüz ve gece saatlerinde etkili olan sağanak Kemerburgaz'da da etkili oldu. Kemerburgaz'da birçok ev ve iş yerini su bastı, araçlar yolda kaldı. Dün gece yağış nedeniyle mahsur kalan insanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiyeden alınan bilgiye göre dün akşam sağanak nedeniyle mahsur kalan 65 kişi kurtarıldı. Günün aydınlanmasıyla da hasarın boyutu ortaya çıktı. Ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

Ölümle burun buruna: Su boynuma kadar geldi, 20 dakika içinde kaldım 2

"SU BOYNUMA KADAR GELDİ"

Ali Eryolcu, "Minibüsüm yolda kaldı, yolcu yoktu. Su arabayı sürükledi buraya kadar getirdi. Kapıyı açıp kendimi aşağıya attım, ağaçlara tutundum. Bağırdım. Su boynuma kadar geldi. 20 dakika suyun içinde kaldım, kepçe geldi beni çıkarttı da öyle kurtuldum" dedi.

Ölümle burun buruna: Su boynuma kadar geldi, 20 dakika içinde kaldım 3

Ölümle burun buruna: Su boynuma kadar geldi, 20 dakika içinde kaldım 4

Ölümle burun buruna: Su boynuma kadar geldi, 20 dakika içinde kaldım 5

Ölümle burun buruna: Su boynuma kadar geldi, 20 dakika içinde kaldım 6

Ölümle burun buruna: Su boynuma kadar geldi, 20 dakika içinde kaldım 7


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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