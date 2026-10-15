Mahmud Işıldak'la ilgili detayı İsmailağa Derneği duyurdu: Hem hafız hem yetimdi!

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde su baskınlarına ve iki kişinin ölümüne neden oldu. Fatih’in Balat semtindeki Çukurbostan Parkı’nda yaşanan olayda, 14 yaşındaki Mahmud Işıldak su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Mahmud, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 AY ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ

Mahmud Işıldak’ın yaklaşık 6 ay önce babası Ömer Faruk Işıldak’ı kaybettiği öğrenildi.

İSMAİLAĞA DERNEĞİ TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Hafızlık yaptığı belirtilen 14 yaşındaki çocuğun da yaşamını yitirmesi, ailesinin acısını daha da büyüttü.

İsmailağa Derneği, Mahmud Işıldak’ın vefatının ardından sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, Mahmud’un babasının merhum Ömer Faruk Işıldak olduğu belirtilerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

"HAFIZ MAHMUD IŞILDAK"

Dernek tarafından yayımlanan mesajda, “Merhûm Ömer Faruk Işıldak Hocamızın oğlu Hafız Mahmud Işıldak kardeşimizin elim bir hâdise sonucu vefâtını derin bir teessürle haber aldık” ifadelerine yer verildi.

Mesajın devamında Mahmud için rahmet dilenirken ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır temennisinde bulunuldu.

İSTANBUL'DA SAĞANAK İKİ CAN ALDI

İstanbul’da etkili olan sağanak sırasında bir diğer acı olay da Sarıyer’in Ayazağa bölgesinde yaşandı. Yolun karşısına geçerken kayarak başını kaldırıma çarpan 34 yaşındaki S.Y., çevredeki vatandaşlar tarafından su birikintisinden çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan S.Y., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Şiddetli yağış nedeniyle İstanbul’un birçok noktasında su baskınları yaşanırken bazı araçlar sel sularında sürüklendi, mahsur kalan vatandaşlar ise ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.