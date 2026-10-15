14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılmıştı... Faciada ihmal ihtimali: Elektrik kabloları yüzeye çok yakınmış!

Acı olay, Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta su birikintisine basan 14 yaşındaki M.I. elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılmıştı.

Bilinci kapalı olan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ELEKTRİK KABLOLARI YÜZEYE YAKIN GEÇİYORMUŞ

Habertürk Muhabiri Elif Yavuz, sabah saatlerinde bölgeyi görüntüledi.

Bölgede daha önceden çalışma yapılması sonrası elektrik kablolarının çok derine gömülü olmaması dikkat çekti. Taşların hemen altından geçen elektrik kablolarının yüzeye yakınlığının 14 yaşındaki çocuğun ölümünde rol oynayıp oynamadığı ise soruşturma sonucunda ortaya çıkacak.

Bölgeden gelen görüntüler sonrası 14 yaşındaki çocuğun feci ölümünde bir ihmal olup olmadığı tartışılıyor. Olayın sorumlusu, yürütülen soruşturma sonrası aydınlığa kavuşacak.