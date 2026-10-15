Bakan Çiftçi duyurdu! İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da eğitime 1 gün ara

Bakan Çiftçi, etkili olan sağanak yağışlar sonrası son durumu paylaştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde son derece kuvvetli bir yağış kaydedildi. Yer yer İstanbul'da 272 kilograma kadar ulaşan yağışlar neticesinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Merkezde AFAD Başkanımız, sahada ise genel müdürlerimiz ve daire başkanlarımız ekiplerle birlikte çalışmaların koordinasyonunu sağlıyor.

Uyarı verilen illerimizde 9 bin 588 ihbar alınmış olup, 9815'i İstanbul'da gerçekleşmiştir. Bu ihbarlarda 2727 kişi kurtarılmıştır.

İstanbul'da 2 gün eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Sakarya, Yalova ve Kocaeli'de de yarın okullar tatil edilmiştir."