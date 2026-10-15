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Bakan Çiftçi duyurdu! İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da eğitime 1 gün ara

Başta İstanbul olmak üzere etkili olan sağanak yağışlar sonrası İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den durum değerlendirmesi geldi. Bakan Çiftçi İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da eğitime 1 gün ara verildiğini açıklarken, 2727 kişinin ihbarlar sonrası kurtarıldığını duyurdu.

Bakan Çiftçi duyurdu! İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da eğitime 1 gün ara
Doğukan Akbayır

Bakan Çiftçi, etkili olan sağanak yağışlar sonrası son durumu paylaştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde son derece kuvvetli bir yağış kaydedildi. Yer yer İstanbul'da 272 kilograma kadar ulaşan yağışlar neticesinde 2 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Merkezde AFAD Başkanımız, sahada ise genel müdürlerimiz ve daire başkanlarımız ekiplerle birlikte çalışmaların koordinasyonunu sağlıyor.

Uyarı verilen illerimizde 9 bin 588 ihbar alınmış olup, 9815'i İstanbul'da gerçekleşmiştir. Bu ihbarlarda 2727 kişi kurtarılmıştır.

İstanbul'da 2 gün eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Sakarya, Yalova ve Kocaeli'de de yarın okullar tatil edilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul sağanak yağış Mustafa Çiftçi
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