SON DAKİKA | İstanbul'da 16 Ekim cuma yarın okullar tatil mi? Vali Davut Gül duyurdu

Son dakika: İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin AFAD Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.
Vali Gül'ün açıklamaları şöyle:
"2 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ, 3 YARALI VAR"
- 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 kişi hastanede tedavi görüyor. Durumları iyi.
"İSTANBUL'A DÜŞEN EN YÜKSEK YAĞIŞ ORANI"
- İstanbul'a düşen en yüksek yağış oranından bahsediyoruz. Geçmiş yıllarda 200 kilograma yakın bir düşüş olmuş, bugünkü rakamımız 261 kilogram olarak ölçüldü.
- 46 bin 597 personelimiz sahada. İl genelinde 2722 kişi bazıları botla bazıları farklı araçla kurtarıldı.
- Şu an itibarıyla 14 yerde küçük çaplı kurtarma çalışması devam ediyor.
- İlçelerdeki barınma sorunu olanlar güvenli yerlere yerleştirildi. Kızılay ilk andan itibaren afet beslenme grubu olarak beslenmeleri karşıladı.
"16 YOL KAPALI"
- 16 yol an itibariyle kapalı. Çalışmalar devam ediyor.
OKULLAR YARIN DA TATİL
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