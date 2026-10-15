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SON DAKİKA | İstanbul'da 16 Ekim cuma yarın okullar tatil mi? Vali Davut Gül duyurdu

Son dakika haberi: İstanbul Valisi Davut Gül, mega kenti etkisi altına alan yağışlar nedeniyle İstanbul'da 16 Ekim cuma yarın da okulların tatil edildiğini duyurdu. 46 bin 597 personelin sahada olduğunu belirten Gül, kamuda da idari izinlerin yarın devam edeceğini söyledi. Vali Gül, söz konusu afet nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtti.

SON DAKİKA | İstanbul'da 16 Ekim cuma yarın okullar tatil mi? Vali Davut Gül duyurdu
Devrim Karadağ

Son dakika: İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin AFAD Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.

Vali Gül'ün açıklamaları şöyle:

"2 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ, 3 YARALI VAR"

  • 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 kişi hastanede tedavi görüyor. Durumları iyi.

"İSTANBUL'A DÜŞEN EN YÜKSEK YAĞIŞ ORANI"

  • İstanbul'a düşen en yüksek yağış oranından bahsediyoruz. Geçmiş yıllarda 200 kilograma yakın bir düşüş olmuş, bugünkü rakamımız 261 kilogram olarak ölçüldü.
  • 46 bin 597 personelimiz sahada. İl genelinde 2722 kişi bazıları botla bazıları farklı araçla kurtarıldı.
  • Şu an itibarıyla 14 yerde küçük çaplı kurtarma çalışması devam ediyor.
  • İlçelerdeki barınma sorunu olanlar güvenli yerlere yerleştirildi. Kızılay ilk andan itibaren afet beslenme grubu olarak beslenmeleri karşıladı.

"16 YOL KAPALI"

  • 16 yol an itibariyle kapalı. Çalışmalar devam ediyor.

OKULLAR YARIN DA TATİL

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İstanbul Davut Gül son dakika sel felaketi
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