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İstanbul'daki kuru dere, bir anda doldu taştı! Yağmur suyu nehir gibi aktı

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Devrim Karadağ

İstanbul’da dün gün boyu etkili olan kuvvetli sağanak yağış, Başakşehir’de de taşkına neden oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı yakınındaki dere taşarken, suyun nehir gibi aktığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yağış nedeniyle çok sayıda kişi iş yerlerinde mahsur kaldı.

İstanbul genelinde etkisini gösteren şiddetli sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından birçok yol su altında kalırken, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

BAŞAKŞEHİR'DEKİ KURU DERE DOLDU TAŞTI

Sağanağın etkili olduğu ilçelerden Başakşehir'de, Atatürk Olimpiyat Stadı yakınında bulunan dere taştı. Dere yatağından taşan yağmur suları kısa sürede güçlü bir akıntıya dönüştü.

İstanbul daki kuru dere, bir anda doldu taştı! Yağmur suyu nehir gibi aktı 1

Nehir gibi akan suyun oluşturduğu taşkın, çevrede endişeye neden oldu. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul daki kuru dere, bir anda doldu taştı! Yağmur suyu nehir gibi aktı 2

BİRÇOK KİŞİ İŞ YERLERİNDE MAHSUR KALDI

Kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul'un farklı noktalarında yollar göle döndü. Su baskınları günlük yaşamı aksatırken, bazı kişiler de iş yerlerinde mahsur kaldı.
Başakşehir'de yaşanan taşkınla birlikte kentte sağanağın yol açtığı olumsuzluklar bir kez daha gözler önüne serildi.

İstanbul daki kuru dere, bir anda doldu taştı! Yağmur suyu nehir gibi aktı 3

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Anahtar Kelimeler:
sel yağmur İstanbul Başakşehir
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