İstanbul'daki kuru dere, bir anda doldu taştı! Yağmur suyu nehir gibi aktı

İstanbul genelinde etkisini gösteren şiddetli sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından birçok yol su altında kalırken, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.
Sağanağın etkili olduğu ilçelerden Başakşehir'de, Atatürk Olimpiyat Stadı yakınında bulunan dere taştı. Dere yatağından taşan yağmur suları kısa sürede güçlü bir akıntıya dönüştü.
Nehir gibi akan suyun oluşturduğu taşkın, çevrede endişeye neden oldu. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul'un farklı noktalarında yollar göle döndü. Su baskınları günlük yaşamı aksatırken, bazı kişiler de iş yerlerinde mahsur kaldı.
Başakşehir'de yaşanan taşkınla birlikte kentte sağanağın yol açtığı olumsuzluklar bir kez daha gözler önüne serildi.
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