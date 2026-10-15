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SON DAKİKA | 58 ilde 'Yeni Nesil Suç Örgütlerine' operasyon! 348 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 58 ilde 'Yeni Nesil Suç Örgütlerine' yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

SON DAKİKA | 58 ilde 'Yeni Nesil Suç Örgütlerine' operasyon! 348 şüpheli yakalandı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı koordinesinde 58 ilde "Yeni Nesil Suç Örgütlerine" yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sosyal medya ve iletişim platformları üzerinden suç örgütlerine eleman kazandırdığı ve propaganda yaptığı tespit edilen 348 şüpheli yakalandı.

SON DAKİKA | 58 ilde Yeni Nesil Suç Örgütlerine operasyon! 348 şüpheli yakalandı 1

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatlarıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucu, düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

SON DAKİKA | 58 ilde Yeni Nesil Suç Örgütlerine operasyon! 348 şüpheli yakalandı 2

-İletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları,
-Sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları,
-Sosyal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları,
-Suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları,
-Suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ve
-Sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

SON DAKİKA | 58 ilde Yeni Nesil Suç Örgütlerine operasyon! 348 şüpheli yakalandı 3

Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

SON DAKİKA | 58 ilde Yeni Nesil Suç Örgütlerine operasyon! 348 şüpheli yakalandı 4

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

SON DAKİKA | 58 ilde Yeni Nesil Suç Örgütlerine operasyon! 348 şüpheli yakalandı 5

SON DAKİKA | 58 ilde Yeni Nesil Suç Örgütlerine operasyon! 348 şüpheli yakalandı 6
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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